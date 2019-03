Fútbol femenino: la pelea por igualdad salarial y la ropa

El equipo nacional de fútbol femenino de los Estados Unidos presentó una demanda para exigir igualdad salarial, ya que cobran menos que los atletas masculinos de esta disciplina. Al mismo tiempo, participaron en una renovación de los uniformes, junto con otras jugadoras profesionales de fútbol del mundo, ya que la adaptación del modelo masculino a sus figuras las obliga a elegir shorts más pequeños y camisetas más grandes que las que les corresponderían por su talle.El equipo campeón en su conjunto —28 jugadoras— inició un juicio contra la Federación de Fútbol de los Estados Unidos por discriminación como último esfuerzo luego de años de una lucha consistente por igualdad de pago y de condiciones de trabajo. La presentación, ante un Tribunal de Distrito de Los Angeles, se hizo a apenas tres meses de que el equipo comience la defensa de su título en el torneo mundial que se realizará en Francia.El texto de la demanda habla de "discriminación de género institucionalizada" que ha existido durante años. Afecta no sólo su pago sino también los lugares y la frecuencia de los partidos, el entrenamiento, el tratamiento médico y hasta los viajes.Días después de que Alex Morgan, Megan Rapinoe y Carli Lloyd, junto a las otras atletas del equipo nacional estadounidense, iniciaran las acciones, Nike mostró en París los nuevos uniformes de 14 de los 24 equipos que competirán por la copa mundial, por primera vez diseñados para mujeres. También Adidas presentó nuevos diseños para otras cuatro selecciones.Quizá los espectadores no lo noten, pero la caída de los shorts y las camisetas será completamente diferente. Las futbolistas prefieren los cuellos en V pero sin escote; los shorts sin cordones ni costuras laterales; las mangas un poco más largas y el tiro más cómodo.Las zonas que más transpiran, y que por ende necesitan mayor ventilación, son distintas a las del cuerpo masculino; también los movimientos, por lo cual parte de los estudios que hizo el laboratorio de investigación deportiva de Nike incluyó un mapa de temperatura y medidas en 4D, es decir, que incluyen desplazamientos en el tiempo.Para compensar esos problemas, las mujeres pedían camisetas un talle más grande que las que les corresponderían: el look pegado al cuerpo, que tanto gusta a los varones, molesta a la gente con senos. También elegían los shorts un talle más pequeño, porque los músculos de las piernas, cuádriceps e isquiotibiales, requieren más soporte.Algunos equipos, como el de los Estados Unidos, tendrán los colores de la bandera nacional; otros tendrán diseños específicos. Chile, Nigeria, Sudáfrica y Corea tendrán los mismos colores y patrones que los que llevaron las selecciones de hombres en la copa mundial de 2018, aunque el diseño será femenino. Las futbolistas de Suecia llevarán, en la espalda, dentro del número, los rostros de las mujeres que cada una considera ejemplares.