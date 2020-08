Futbolista argentino se suicida tras quedarse sin equipo

Escuchar Nota

Leandro Latorre ( Q.e.p.d) siempre estarás en el recuerdo de la familia de Aldosivi. pic.twitter.com/y7KDXY04aQ — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) August 7, 2020

El fútbol argentino está de luto, pues esta semana se dio a conocer el sensible fallecimiento de, jugador de 17 años que hasta hace unos meses formaba parte delDe acuerdo a varios medios locales como Río Negro, Latorre, quien formó parte de las fuerzas inferiores dedesde 2017, fue encontrado sin vida en el patio de su casa por su familia. Pese a que no se han revelado más detalles al respecto, se maneja la versión de que se trató de un suicidio trasDe acuerdo a un familiar que habló con Río Negro, el futbolista dejó mensajes de despedida a su familia: “En los audios nos contó que estaba triste y eso lo destruyó. No se portaron bien con él”.Después de dos años en el Aldosivi, donde era titular del equipo filial de sexta división, Latorre sufrió de una lesión en 2019 y cuando se encontraba en el proceso de recuperación, el club decidió prescindir de sus servicios, dejándolo sin equipo.jugó en varios equipos de las divisiones inferiores de Argentina, como el Deportivo Huergo y Atlético Regina. Este último, envió sus condolencias tras el deceso.Con información de La Opinión