Futbolista coahuilense arrolla motociclista

Torreón, Coah.- El jugador coahuilense que milita en los Correcaminos del Ascenso MX, Jesús Alvarado, tuvo un accidente vial, arrollando a un motociclista que viajaba junto a su esposa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.



El conductor de la motocicleta sufrió un fuerte golpe en la cabeza, ya que en ese instante no llevaba puesto el casco de seguridad, por lo que fue trasladado al hospital para revisar sus heridas.



Las autoridades no han dado a conocer las causas del accidente, pero según testigos, el motociclista trató de ganarle el cambio de luces del semáforo al futbolista, pero otras versiones mencionan que el jugador se habría pasado el alto.



El Club Correcaminos no ha emitido algún comunicado sobre la situación de Jesús Alvarado, ni el futbolista ha dado a conocer su postura tras este desafortunado accidente.



El futbolista de 31 años de edad es oriundo de Múzquiz, Coahuila, realizando su carrera futbolística en mayor medida en el Ascenso MX.





Con información de El Siglo de Torreón