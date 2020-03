Futbolista despierta del coma tras 3 años; presenta daño cerebral

Escuchar Nota

Amsterdam, Holanda.- El futbolista holandés Abdelhak Nouri despertó tras pasar prácticamente tres años en estado de coma por un problema cerebral derivado del partido amistoso entre el Ajax vs Werder Bremen, en julio del 2017; el jugador se desplomó en la cancha, posteriormente fue transportado en helicóptero a un hospital de la ciudad de Innsbruck, donde fue ingresado en la planta de cuidados intensivos. Dicho partido terminó con su carrera, así lo confirmó su hermano en televisión.



"Está despierto. Come, estornuda... en un día bueno puede comunicarse mediante movimientos de ceja, sonrisas. Sigue dependiendo del todo de nosotros. No se levanta de la cama, pero es una alegría volver a tenerle", dijo emocionado.



Nouri formaba parte de la talentosa generación en la que estaban Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, hoy miembros del Barcelona y Juventus, respectivamente, y quienes deslumbraron al mundo del futbol la temporada pasada al llegar hasta Semifinales de la Champions.







¿Qué le pasó a Abdelhak Nouri?



En un partido de pretemporada entre Ajax y Werder Bremen, el holandés de origen marroquí, Abdelhak Nouri, sufrió un golpe en la cabeza por el que se desvaneció minutos más tarde. Tuvo que ser llevado en ambulancia a un hospital, donde tras una semana internado se le detectaron daños cerebrales, por lo que fue puesto en coma en julio del 2017.



Al despertar este jueves, el futbolista pudo sentarse en una silla de ruedas y comunicarse con sus familiares por medio de gestos, ya que perdió capacidad motora y del habla.