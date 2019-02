Futbolista espanta a recogepelotas con festejo

Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y muchos otros jugadores de fútbol tienen un festejo que los caracteriza a la hora de celebrar sus goles. Bafétimbi Gomis del Al-Hilal FC de la Primera División de Arabia Saudita, también cuenta con uno particular que puede causar un gran susto.Así ocurrió durante la jornada 21 del torneo asiático, cuando su equipo venció por 2 a 0 al Al Ittihad. El marcador estaba igualado hasta los 67 minutos, cuando el delantero francés abrió el partido después de tomar un rebote desde un tiro de esquina y fusilar al arquero.Tras convertir, el futbolista de 33 años se arrodilló cerca de la línea de meta y se dirigió hacia la tribuna con un llamativo andar. Mientras que todos los fanáticos del cuadro visitante festejaban, hubo uno que huyó aterrorizado.Se trata del niño que estaba sentado entre medio del jugador y la afición. El pequeño recogepelotas vio como el francés se acercaba lentamente hacia el con un gesto muy aterrador, y cuando lo tuvo lo suficientemente cerca, se levantó de su silla y corrió despavorido hasta el banco de suplentes.Lo que el joven no sabía era que Bafétimbi Gomis siempre tiende a celebrar así sus goles, simulando ser un tigre, un animal con el que se identifica tanto dentro como fuera del campo.Tras el tanto, y al ver el susto que le provocó, el ex jugador del Olympique de Lyon y el Galatasaray, entre otros, se acercó al banquillo y le regaló la camiseta al niño, que estaba siendo contenido por el cuerpo técnico del equipo local.El delantero galo demuestra la gran devoción que tiene por el felino en su cuenta de Instagram, en donde su imagen de perfil es un león con un turbante. A lo largo de sus publicaciones se pueden ver diversas fotos de estos animales.Dos días atrás, el futbolista compartió un posteo junto a un cachorro de tigre en el entrenamiento, en el que le daba las gracias al presidente del club por "el regalo"."Un muy buen momento de compartir con mis hijos y mi amigo Sadbin Saleh, que tuvo la amabilidad de presentarnos a este cachorro de león que ahora lleva mi nombre. Un bonito guiño, porque como todos saben, me esfuerzo por honrar a este noble felino del que me siento tan cerca", escribió en otra publicación, junto a un video.