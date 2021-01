Futbolista podría perder la vista tras un accidente con fuegos artificiales

Escuchar Nota

Turquía.- Sus fotos en la ambulancia fueron filtradas en redes sociales, lo que ha indignado al vicepresidente del Galatasaray



Omar Elabdellaoui podría perder la visión por culpa de un accidente pirotécnico durante la celebración de Año Nuevo. El futbolista noruego manejaba fuegos artificiales cuando estos le provocaron graves heridas en manos y ojos.



Su vida no corre peligro, pero aún hay que esperar para saber si Omar Elabdellaoui recupera la visión por completo. El propio Galatasaray ha confirmado la información a la que apuntaban varios medios del país turco, pero asegura que "los daños se conocerán mejor después de un examen médico".



Arda Turan, un viejo conocido de la Liga española tras su paso por Atlético de Madrid y Barcelona, se encuentra apoyando a su compañero de equipo en todo momento, así como el técnico del Galatasaray.



"Omar recibió primeros auxilios después del desafortunado accidente. Ahora está completamente consciente y no hay riesgo de muerte", dice parte del comunicado del conjunto turco. Omar Elabdellaoui es un jugador muy importante en el centro del campo del Galatasaray.



Al club no le ha sentado nada bien que se filtrase una serie de fotos de Omar Elabdellaoui en la ambulancia cuando se dirigía al hospital después de sufrir el accidente pirotécnico. "Es un pecado. Esta persona tiene 3 hijos, el Galatasaray tiene 30 millones de fanáticos... ¿A qué conciencia le puede servir una fotografía así? ¡Qué vergüenza!", ha dicho el vicepresidente del Galatasaray sobre unas imágenes que no tardaron en recorrer las redes sociales.