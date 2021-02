Futbolista Santiago ‘Morro’ García se habría suicidado; reportan medios argentinos

Escuchar Nota

“Tú no puedes ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones. Lamentablemente hay un problema de interrelación personal que a los chicos hay que apoyarlos, fomentarlos, levantarles el ego y tú no se lo puedes tirar abajo. Hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido, si no cumplen no pueden estar”.

El futbolista uruguayo,, pues else encontraba en tratamiento psiquiátrico por depresión.El jugador de 30 años, quien todavía tenía contrato con el club argentino,, persona con la que no tenía una gran relación, pues en diciembre mostró su descontento hacia el charrúa.El Morro, pues marcó 51 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del club en Primera División.El futbolista se encontraba en Mendoza a la espera de una oferta para poder emigrar; aunque ninguna se había concretado. Para el Clausura 2019,“por no cumplir con las normas de ética y conducta que marca la institución, el jugador no llegará a formar parte del club”, luego de haber protagonizado un accidente automovilístico tras conducir en estado de ebriedad.Hasta el momento, el Godoy Cruz, equipo al que todavía pertenecía no se ha manifestado al respecto.Con Información de La Afición