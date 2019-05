Futuro de dos Santos apunta al Vasco de Gama

Vasco da Gama está en busca de refuerzos y suena el nombre del mexicano Giovani dos Santos para unirse al club que no cuenta con entrenador debido al cese de Marcos Valadares, según información que manejó primero el portal Odiariocarioca y que después fue confirmada por periodistas brasileños.El tres veces mundialista se encuentra inactivo luego de que no entró en los planes del Galaxy, quien le liquidó el contrato, por lo que ir a jugar a Brasil representaría la oportunidad de volver al terreno de juego.En la baraja de posibilidades para el mediocampista tendría ofertas del futbol chino y mexicano para volver a la actividad, pero de momento no hay nada concreto y en la semana se le vio entrenando con la Selección Mexicana que participará en la Copa Oro.El equipo brasileño no atraviesa por un buen momento en la Serie A brasileña debido a que marcha en la última posición después de cinco partidos jugados en los que solo ha sumado dos puntos.El futbolista de 30 años no juega desde el 28 de octubre del 2018, y su última participación fue en la derrota del Galaxy frente al Houston Dynamo.