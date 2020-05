Futuro de Renato Ibarra dependerá de la directiva de América

Escuchar Nota

Explicó que Ibarra “tiene que venir y entrenar, no podemos restringirle nada porque si no, él va con su representante, presenta el contrato, va a la FIFA y adiós, se pierde al jugador".



.- La decisión de que el ecuatorianose mantenga en elo sea dado de baja de manera definitiva será tomada por la directiva, señaló el técnicoSi el club dice que no puede jugar más aquí, se irá a otro equipo o se verá, no podemos decirle que lo tire por ahí”, dijo el estratega del cuadro de Coapa.Pasó conmigo, cuando me tuvieron que aplicar una sanción disciplinaria lo hicieron. Los clubes viven de sus inversiones, si tiene que sacar o mover jugadores... Son muchas cosas. Tiene un contrato, lo acababa de firmar por dos o tres años más”, declaró Herrera a una televisora internacional.Reiteró que es una “decisión cien por ciento de la directiva; también están en la mesa de qué va a pasar con él, porque al final de la cuenta, si se va, no es decisión mía y la voy a acatar”.Ibarra estuvo detenido por violencia familiar en contra de su esposa,, por lo que el pasado 12 de marzo fue dado de baja por el cuadro capitalino.