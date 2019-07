G20 adoptó plan de México para atender migración, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los países que integran el G20 adoptaron la propuesta de México para atender la migración a través de la cooperación para el desarrollo."Antier concluyó la reunión de G20 en Osaka, Japón, y en el documento final de esta cumbre los países miembros adoptaron la propuesta nuestra, la propuesta mexicana de atender migración a través de la cooperación para desarrollo", dijo.En su discurso por un año de su triunfo en los comicios de 2018, el Presidente recalcó que la relación de respeto entre nuestro país y Estados Unidos ayudó a evitar una confrontación "que no conviene a nadie" y lograr acuerdos para frenar este fenómeno social con políticas de bienestar, no con medidas coercitivas."Tenemos relación respetuosa con Estados Unidos y nos ha ayudado a evitar la confrontación que no conviene a nadie, logramos acuerdo para reforzar las medidas de migración sin usar fuerza o medidas coercitivas, sino creando oportunidades de bienestar en países centroamericanos", comentó.López Obrador aseguró que con los programa de construcción de caminos a cabeceras municipales, en Oaxaca, y Sembrando Vida, en estados como Chiapas, el gobierno federal busca aminorar la migración y que el mexicano sea feliz y no abandone sus costumbres."Con esto se aminora la migración (...) es parte del sueño que queremos que se convierta en realidad, que el mexicano sea feliz en donde están sus costumbres que la migración sea opcional, no forzada", explicó.