Gabriel Matzneff, el escritor pedófilo que seducía a jóvenes de 10 a 15 años

Un testimonio devastador

El escándalo del escritor pedófilo Gabriel Matzneff (Neully-sur-Seine, 1936) está desenterrando la más expresa complicidad de todas las élites literarias y políticas francesas de los años 80 y 90 del siglo pasado, "riendo las gracias" y aplaudiendo el "arte de amar" de un escritor que, entre los cuarenta y sesenta años, hacía gala de seducir a un largo rosario de chicos y chicas de los diez a los quince años.El 2 de marzo de 1990, el crítico literario más famosos e influyente de las últimas décadas, con mucho, Bernard Pivot su legendario programa de televisión, invitándolo a contar sus "artes de la seducción" con niños y niñas de diez a quince años. Entre risas cómplices del crítico literario y varios escritores, Matzneff contó, riéndose, él mismo, cómo solo "tenía éxito" con chicos y chicas muy menores de edad.En aquella emisión, solo la escritora canadiense Denise Bombardier denunció el comportamiento pedófilo de Gabriel Matzneff, subrayando su carácter innoble, agregando: "No comprendo cómo Francia puede aceptar esa apología escrita, permanente, en nombre de la “literatura”. No comprendo cómo la “literatura”, entre comillas, pueda justificar y. Me parece un comportamiento despreciable".Matzneff llevaba una larga década contando por escrito sus aficiones y arte de seducir menores. "Lo que me cautiva -escribía en 1975- es menos un sexo determinado que la más extrema juventud, entre los diez y los quince años. Algunas chicas siguen siendo deseables después de los quince años. Por el contrario, no me imagino hacer el amor con un chico que ha cruzado el umbral de los diecisiete años". A finales de los años 70, durante los 80 y los 90 del siglo pasado,Por aquellos años, Matzneff fue un colaborador eminente del vespertino "Le Monde", desde donde ganó una cierta celebridad parisina,lo consideró su amigo, invitándolo a grandes recepciones con la élite política y cultural de la izquierda socialista de la época. Años más tarde, en 1995,impuesta por el ministro de Cultura de la época,de "Le Monde" a "Le Figaro", se "divertía" con las historias de Matzneff, entre los cincuenta y los sesenta años, seduciendo a numerosos chicos y chicas de diez a quince años. Aquí y allá,cuya producción literaria era un largo rosario de confesiones de su "gran arte" de la seducción de menores.Décadas más tarde, la editorauno de los grupos editoriales más importantes de Francia, acaba de publicar un libro devastador: "Le consentement" (El consentimiento), contando por lo menudo cómoutilizándola, manipulándola, convertida en "muñeca" de sus caprichos íntimos.¿Por qué contar la historia décadas más tarde?Y como tal era reconocido y “apreciado”. Viví durante años una historia sórdida, que me ha perseguido toda la vida. Ahora, cuando él tiene 83 años, sigue contando y fabulando la historia a su manera… me ha parecido innoble e intolerable. Alguien debía contar la realidad del personaje, más allá de mi angustia personal. Su paso por mi vida fue devastador. Décadas más tarde continúa “documentando”, falsificando, grabando y contando a su manera los estragos que hizo en mi vida. Más allá de mi aventura personal, he intentado contar, también, cómo era la Francia de aquellos años…".Matzneff no solo ha vivido de su "leyenda literaria". El poder político de los años 80 y 90 del siglo pasado le concedió ciertos privilegios materiales.. Sucesivos ministros ede Cultura confirmaron unas "ayudas" y rentas en forma de pensiones "complementarias" en torno a los 20 mil y 30 mil euros anuales.Bernard Pivot, jubilado como crítico literario, ha comentado: "Por aquellos años, la literatura era más importante que la moral".ha pedido a sus servicios que "estudien" la situación y eventuales privilegios de los que se ha beneficiado el escritor pedófilo, que pudieran serle retirados.