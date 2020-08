Gabriel Soto e Irina Baeva ratifican demanda contra Laura Bozzo

Escuchar Nota

en donde se pronuncian en contra de los señalamientos y expresiones que ha tenido la peruana hacia ellos.Este problema, según el abogado de Soto y Baeva comenzó, luego de que Bozzo acudiera al programa de Univisión y en donde ella acusó a Gabriel de no hacerse cargo de sus hijas por estar más con la rubia de origen ruso., quien tampoco tendrá derecho de hablar de las hijas de Soto y Geraldine Bazan, ya que son menores de edad y tampoco son personas públicas.Los cargos por lo que fue demandada Bozzo son acoso, discriminación y amenazas. Es por ello que la "señorita Laura" no podrá hablar de ninguno de ellos ni molestarlos y mucho menos acercarse.Las pruebas que han mostrado los actores son todos los programas en los que la también abogada ha despotricado en contra de ellos, esto con el objetivo a que no pueda negar lo que se ha dicho en televisión y redes sociales.