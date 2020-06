Gabriela murió quemada por su exesposo tras asistir a un curso sobre violencia de género

Escuchar Nota

"La situación era insostenible, a tal punto que una testigo dijo que ella se quería ir a un refugio teniendo su propia casa y con sus hijos", detallaron.

llegó este miércoles en libertad a la audiencia por videoconferencia que se llevó a cabo por el, pero abandonó el lugar esposado con prisión preventiva.Lo acusan de haber prendido fuego a, queEl feminicidio ocurrió en la medianoche del lunes 1 de junio en una casa del barrio Villa Soldati de Buenos Aires, Argentina. Un día antes de ser asesinada,, informó Todo Noticias En las últimas horas, el juez Carlos Aostri dispuso la prisión preventiva de Lescano, a quien acusó de "con la que mantuvo una relación de pareja".Arancibia murió el viernes pasado en el hospital, donde estuvo internada por las. En un primer momento, ella solo pudo decir que se había prendido fuego con "alcohol" ante los médicos que la asistieron, mientras queSin embargo, fue la jefa de terapia intensiva del Piñero quien puso en jaque la versión del acusado, al asegurar que, dado que los muslos también los tenía quemados y si hubiese estado parada se habría prendido fuego las zapatillas y todo el pantalón, indicó Télam.Con este testimonio y tras la muerte de Arancibia, la fiscal Marcela Solano pidió por primera vez la detención de Lescano. La Justicia entonces rechazó su solicitud porque no se había podido determinar aún si la mujer había sido efectivamente atacada por su ex o si se había tratado de un suicidio.El resultado de la autopsia y el avance de la investigación, que contó con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), fueron claves para despejar las dudas. En primer lugar, encontraron en el domicilio una bortella de alcohol que contenía menos de la mitad del líquido y un encendedor que antes no habían aparecido.Los forenses después confirmaron que. Además, el acusado tenía el brazo derecho "muy quemado" y el legista aseguró que fueron lesiones "propias de una defensa de víctima porque cuando se quema toma el brazo del agresor".Los investigadores también. "Hay que esperar las pericias caligráficas pero lo que estamos seguros es que ni ella ni sus hijos pudieron haber tachado de esa manera su cuaderno", afirmó una fuente cercana a la causa.Por último, se pudo probar la. En ese sentido, el acusado había logrado convencerla de volver a vivir con ella usando como excusa la muerte de su padre y un supuesto estado depresivo. La víctima accedió y lo recibió en su casa, pero entonces empezaron las discusiones y amenazas por su nuevo noviazgo.Con todos estos datos, la fiscal Solano pidió nuevamente la detención del imputado por el feminicidio y el juez Aostri dio lugar esta vez a su pedido.