Gaby Spanic acusa a Eugenio Derbez de haberla humillado

Y el Derbez tan chistoso, Es Paquita la del Barrio! La admiro y ? Pero bueno, mi pecado es ser venezolana! Lamentablemente Discriminacion una vez más! — Gaby Spanic (@gabyspanic) 15 de diciembre de 2019

¿Ya sabes quién es Conejo? Las pistas están muy claras, ¿#QuiénEsLaMáscara? en el #Teletón2019 pic.twitter.com/uUD9kaopNv — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) December 15, 2019

Gaby Spanic participó en la edición especial de “¿Quién es la máscara?” que se llevó a cabo durante el Teletón 2019. La actriz se puso la máscara de “Conejo” e hizo gala de sus dotes musicales, sin embargo, pese a su esfuerzo la gran ganadora fue la cantante Ninel Conde. La bella venezolana no estuvo de acuerdo con el resultado.En Twitter la actriz consideró que fue humillada y discriminada por Eugenio Derbez en su participación en el programa que se llevó a acabo el pasado 14 de diciembre.Spanic fue eliminada en la primera ronda del concurso, resultado con el que no estuvo de acuerdo y explotó en redes sociales.La venezola escribió: “Esto es una trampa! El público hermoso clamaba Conejo! Pero bueno el público para ellos valió madr#$s!”, comentó con referencia a los jueces del concurso.En otro tuit la actriz mencionó que no le parecieron adecuados varios de los comentarios de Eugenio Derbez, quien formaba parte del panel de investigadores del programa.“Y el Derbez tan chistoso, Es Paquita la del Barrio! La admiro y ? Pero bueno, mi pecado es ser venezolana! Lamentablemente Discriminación una vez más!”. En redes sociales los fans de la actriz la apoyaron.“Conejo” fue el primer personaje en revelar su identidad. Gaby Spanic interpretó el tema “Basta ya”; fue superada por “Pez” (Ninel Conde), quien cantó “Sin pijama”.Esta no es la primera vez que Gabriela Spanic tiene diferencias con otras personalidades, pues hace meses atrás perdió la demanda que había puesto contra el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante a quien denunció por daños a la moral.