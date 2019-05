Gael García hace oficial su noviazgo con Fernanda Aragonés

El director presentó su más reciente película, Chicuarotes, en el Festival Internacional de Cine, brindó con mezcal por el éxito e hizo oficial su noviazgo con la escritora.Gael García Bernal está de fiesta no sólo porque pasó por primera vez al público su segunda película como director, Chicuarotes, en el Festival Internacional de Cine de Cannes y triunfó, sino porque estuvo acompañado de su novia, la escritora Fernanda Aragonés, a quien le agradeció su apoyo.Antes de la exhibición del largometraje, García Bernal se dirigió al público en francés, para mostrar su gratitud con la plataforma cinematográfica y el equipo con el que filmó su segundo trabajo como realizador, pero para hablarle a quien ahora ocupa su corazón, prefirió el español: “(Gracias) a mi novia Fernanda, que está por ahí, que me ayudó con la película y por todo”.Gael García Bernal está de fiesta no sólo porque pasó por primera vez al público su segunda película como director, Chicuarotes, en el Festival Internacional de Cine de Cannes y triunfó, sino porque estuvo acompañado de su novia, la escritora Fernanda Aragonés, a quien le agradeció su apoyo.Antes de la exhibición del largometraje, García Bernal se dirigió al público en francés, para mostrar su gratitud con la plataforma cinematográfica y el equipo con el que filmó su segundo trabajo como realizador, pero para hablarle a quien ahora ocupa su corazón, prefirió el español: “(Gracias) a mi novia Fernanda, que está por ahí, que me ayudó con la película y por todo”.“Estoy feliz de estar aquí. Hace 19 años filmamos una película que presentamos al año siguiente: Amores perros; es poco decir que me hizo conocer el cine, que me cambió la vida, y aquí en Cannes, en un cine de esta ciudad, hemos sido testigos de esta profunda transformación”, compartió el actor, quién después brindó con todos con mezcal.Desde principios de año, García y Aragonés habían sido captados por los paparazzi durante su visita a Zona Maco ; él siempre cuidadoso de su vida privada, pocas veces se muestra romántico en público, pero aquella vez en la feria de arte y ayer en la Côte d'Azur hizo la excepción y confirmó así su relación con la hija del arquitecto Miguel Ángel Aragonés.Ayer, Fernanda presentó la primera edición de L’Officiel HOMME, en la que presumió la portada con Gael y acompañó la foto con el mensaje: “(El más guapo) en @ysl”. La escritora compartió que salió a propósito de la presentación de Chicuarotes en el festival de festivales en Francia.