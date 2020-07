Gael García será parte de la próxima película de M. Night Shyamalan

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Gael García será uno de los protagonistas del nuevo filme de M. Night Shyamalan, el responsable de historias como Fragmentado (2017), El protegido (1999) y Sexto sentido (1999), quien ahora trabaja en una nueva película que será distribuida por Universal Pictures.



Con esta película, aún sin título, Gael García incursiona en las grandes producciones de Hollywood que le hacían falta; y es que la mayor parte de su carrera como actor y director la ha desarrollado en México, América Latina y Europa.



De acuerdo a Universal, Shyamalan no solo dirigirá la historia, también escribirá y financiará parte del proyecto. Y aunque no se tiene detalles sobre la trama no se descarta que pueda tener conexión con sus anteriores películas para cerrar ciclos.







Además de Gael, la película incluye las participaciones de Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Ken Leung, Vicky Krieps y Abbey Lee, entre otros actores, y se tiene previsto su estreno en salas de cine para el verano del próximo año.



Previo a este proyecto, Gael García estrenó la segunda temporada de la serie Aquí en la tierra para Fox Premium y prepara el lanzamiento de Pan y Circo, una serie de Amazon que impulsa de la mano de su amigo y colega Diego Luna.







Información por Milenio