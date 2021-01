Gal Gadot podría ganar el premio Oscar gracias a su película Wonder Woman 1984

Escuchar Nota

Nuevamente Warner Bros. y la cintavuelven a llamar la atención de todos tras el más reciente anuncio que se hizo relacionado a la película protagonizada por la actriz israelíy dirigida por la cineasta Patty Jenkins.Según indican algunos reportes del sitio Comicbook, la empresa productora se ha manifestado para proponer apara ser consideraday así poderse llevar algún reconocimiento en la entrega número 93, la cual será celebrada el 25 de abril, tras haberse pospuesto por la contingencia.Las categorías que buscan apropiarse son. Además de varias categorías por debajo de la línea como Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y Peluquería. Sin embargo, eso no significa que participen, ya que primero debe evaluarse para quedar nominada.Por otra parte, muchos críticos consideran que eso no podrá ser posible, debido a que en los últimos días las calificaciones de la película han bajado bastante, así mismo, ha sido destrozada por el publico en general ya que afirman que esta secuela, no llega a ser tan buena como su antecesora.