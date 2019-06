Galardonan a primaria y les ‘roban’ reconocimiento

Mil alumnos de los dos turnos de la Escuela Primaria federal Eufrasio Sandoval Rodríguez esperan, desde el pasado 13 de mayo, la tan anhelada presea Miguel Ramos Arizpe que le otorgaría el alcalde José María Morales Padilla a este plantel educativo por llegar a su 54 aniversario, y ser acreedores al mérito a la institución y no post mortem, pues quien recibió la placa fue Carlos Sandoval, hijo de don Eufrasio.“Fue un desaire para nuestra escuela porque la placa debe lucir en nuestra institución y no en un domicilio particular de la familia Sandoval Rodríguez. Los colaboradores de planeación y logística se equivocaron por no preguntar que el plantel cumplía 54 años, y no 50 de que abrió sus puertas a la educación de los niños ramosarizpenses”, expuso uno de los cinco maestros inconformes por esta situación.Y es que el día del evento que celebraba el 39 aniversario de la ciudad de Ramos Arizpe, y cuyo acto se realizó en el auditorio Manuel H. Gil Vara, un grupo de 25 profesores, encabezados por la directora Raquel Verónica Ramos Hernández, acudieron a la Presidencia Municipal para recibir la codiciada presea, que hasta la fecha no les han entregado.El alcalde Morales Padilla escuchó las inconformidades de la titular del plantel educativo y se mantuvo callado por el error que cometieron sus colaboradores allegados. Incluso, el secretario de Desarrollo Social, Tomás Gutiérrez Merino, se comprometió a pagar de su bolsa la placa para la escuela y no ha cumplido.Los docentes de la escuela Eufrasio Sandoval Rodríguez elaboraron un proyecto y lo turnaron a la Presidencia Municipal para ser incluidos en el programa Escuelas al 50, el cual consiste en apoyar económicamente las instituciones educativas del municipio que tengan alguna carencia, pero hasta el momento sigue sin ser tomada en cuenta.