Galilea Montijo bromea con la vacuna Covid y asegura que le va a tocar dentro de 17 años

Escuchar Nota

Tal parece que no hay día que la conductora Galilea Montijo no esté en boca de todos, ya sea por sus despampanante belleza que presume a los cuatro vientos en su cuenta de Instagram o por alguna declaración que le da la vuelta a las redes sociales, y en este último fue el motivo más reciente.Y es que durante la emisión de este 14 de enero, los conductores tocaron el tema de la brigada de vacunación contra el Covid-19 que ya se está realizando en México.“Oye Negrito, ya deberías, y tú también Arath, deberían ir con el Perro Bermúdez porque ya les pueden poner la vacuna allá en Estados Unidos”, dijo Paul Standley.Rápidamente los conductores volvieron a ponerse a bromear, y ahora fue Galilea Montijo quién no se aguantó las ganas de criticar sutilmente el plan de inmunización.“Estaba haciendo cuentas y nos toca hasta el 2038”, dijo entre risas Montijo, mientras hacía ademanes que representan llanto, haciendo referencia a que es mucho más joven que su compañero.Con información de Excélsior