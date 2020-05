Galilea Montijo enciende las redes al lucir cuerpazo en bikini

Escuchar Nota

No cabe duda que en estael calor nos tiene agobiadas. Y es que a decir verdad no sabemos si no ir a la playa es lo que realmente nos afecta. Y tal parece que el confinamiento ha estado sacando el lado más nostálgico a las celebridades, pues ha hecho que muchas de ellas compartan sus fotos del pasado. Sin embargo, otras como, le sacan provechoy confirmar que su belleza es grandísima.Y es que hace una hora,se puso nostálgica en Instagram y compartió una fotografía de su más reciente viaje a la playa en donde presumió una increíble y perfecta silueta ya queen color rosa neón y un increíble escote.En la foto la podemos vercomo accesorios. Asimismo, llevó un turbante, el cual le queda fabuloso y para cubrirse del sol unos lentes de sol redondos. Si tú quieres lucir como ella debes saber que es muy sencillo, solo necesitas un traje de baño completo en algún tono neón y un turbante y ahora sí, a lucirse como toda una celebridad. Y sí, sabemos que aún no podemos salir, pero seguro regresando de la cuarentena lo primero que hagamos será ir a asolearnos a nuestro destino favorito.