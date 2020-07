Galilea Montijo habla del regreso de Héctor Sandarti a Televisa

Escuchar Nota

"No sean gachos denle el mérito a mi amigo, de que pues él tiene talento. ¿Tú crees que productores van a hablarme?, 'a ver Galilea, ¿a quién te gustaría poner de conductor?' Pues, no. Digo a Magda sí me la traigo así en friega, pero no a los otros productores", bromeó Galilea Montijo durante la emisión de Hoy.



Ver esta publicación en Instagram Viernes #quedateencasa Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el 24 de Abr de 2020 a las 9:34 PDT

"Me llamó Memo del Bosque y me dijo: 'Héctor, me encanta la idea de trabajar contigo, vamos a hacer esto juntos, que sea un gran proyecto' (...) Yo feliz de trabajar con Memo porque lo admiró, lo quiero mucho.. Yo feliz de volver a mi casa Televisa", dijo Sandarti.



"Afortunadamente mi hija Juliana ya vivía en México desde antes porque ella decidió estudiar aquí la universidad. De hecho, ahora estamos aquí, apretaditos en el departamento de Juliana, pero la idea es en unas semanas ya instalarnos en Cuernavaca", contó Héctor Sandarti.



"Me ha estado insistiendo: 'Oye, ya ayúdate un poquito. Déjame que te de una mano. Tengo un montón de procedimientos para ayudarte a tu cara, a no verte tan arrugado, tan cansado' y un día me convenció. Me veo más fresco, no me arrugo tanto de la frente", comentó Héctor Sandarti.



.-, luego de que se diera a conocer que fue despedido del programa Un Nuevo Día de Telemundo, en medio de la pandemia de coronavirus.La polémica sobre, desató rumores sobre la posibilidad de que; sin embargo, la conductora aclaró que ella no estuvo de ninguna manera involucrada y bromeó junto a Paul Stanley sobre la ola de comentarios que surgieron.Asimismo, durante el programa se dio a conocer quedebido a su anterior trabajo como conductor del programa Un Nuevo Día. No obstante, el conductor mencionó que todavía no tiene un hogar en el país.El presentador confesó quepara su regreso a la televisión mexicana.Información por Milenio