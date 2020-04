Galilea Montijo presume sandalias de 17 mil pesos

Escuchar Nota

.- Luego de ver aen acción durante esta cuarentena presumiendo su excelente estilo para hacer ejercicio, pensábamos que no podría sorprendernos y vaya que lo hizo, pues gracias a una nueva publicación deimpactó con un atuendo perfecto para hacer home office.Y es que a pesar de que seguimos en contingencia y algunas de nosotras hemos tomado la decisión de seguir las recomendaciones para quedarnos en casa, esto no nos tiene que impedir seguir vistiéndonos increíble para una reunión con amigas vía video llamada o alguna junta de trabajo remota., también nos enseña que hoy, los zapatos se llevan para brillar, literalmente. E hizo de sus mules los protagonistas de su look.resulta ser un calzado ideal para andar por la casa sin sentirse cansada y siempre preparada para lo mejor. Sin embargo, lo que nos sorprendió en definitiva fue su precio, ya que según el sitio de compras Revolve, el modelo cuesta 16 mil 900 pesos., tú puedes replicarlo en casa por mucho menos. Busca en tu armario una sandalia con correa delgada. Si tiene aplicaciones de cristal, mejor., pero al mismo tiempo debe de combinar. Por ejemplo, luce unos zapatos azules con un outfit rojo o viceversa. Un vestido verde con unos zapatos amarillos o al revés.Sin duda, este modelo de Alexander Wang será el favorito de la temporada no solo por su estilo elegante sino que se adapta a cualquier personalidad.