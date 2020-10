Galilea Montijo se tragó un diente en vivo al confundirlo con golosina

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Galilea Montijo ha vivido una serie de momentos bochornosos en distintas transmisiones en vivo del programa Hoy, como la ocasión que se equivocó y confundió una palabra con una fuerte grosería. Ahora, la conductora compartió el momento que se comió un diente provisional y tuvo que pedir un chicle para tapar el hueco.



Los conductores de Hoy se encontraban conversando sobre el primer episodio de la telenovela Vencer el desamor, cuando Raúl Araiza comentó que Galilea Montijo no había visto el melodrama debido a un problema con su muela. La presentadora respondió que a ella no se le había caído las muelas y agregó “todo esto a que viene. Soy quinceañera, recuérdalo”, lo que provocó que sus compañeros soltaran unas carcajadas.



Galilea volteó a ver a Andrea Legarreta para decirle que luego le contaba lo que le había sucedido al aire. Andrea no pudo con la emoción y le empezó a decir “Por favor, cuéntame”, lo que animó a Montijo para contar la anécdota de cuando se tragó un diente provisional.







La presentadora contó que se encontraba platicando con la productora Andrea Rodríguez sobre el consumo del calcio por la edad, cuando de repente “yo agarro y me estaba tomando precisamente el calcio, unas gomitas que compré … y entonces tomo agua sentí algo duro y dije ‘Ay, la gomita venia un poco dura, ¿no? Sí venía un poco dura la gomita que raro’”, relató Galilea Montijo.



Tras tomar el agua, Galilea continuó con la conversación hasta que notó algo extraño “y digo ‘Hablando de la edad … Mi provisional se me despego’”. Andrea Legarreta la interrumpió para preguntarle “O sea, ¿te la tragaste?”, a lo que Montijo contestó “Me tragué la provisional. Ya sabes que suelo tragarme cosas como el apuntador”. Al escuchar la respuesta de la conductora, Andrea y Raúl Araiza comenzaron a reírse.



La conductora de Pequeños gigantes relató que al percatarse que se había tragado su provisional, salió corriendo a tratar de vomitar para ver si regresaba “y lavarla y pegármela”. Andrea no pudo contener la risa, mientras que Galilea se disculpó con la audiencia por contar ese tipo de cosas y se excusó diciendo, pero “¿cómo iba a salir con ese hueco?”.



Sin embargo, no pudo tener de regreso su provisional, por lo que pidió un chicle para salir al aire otra vez. Más tarde, Galilea Montijo le mostró a la cámara cómo lucía su dentadura luego de que el dentista le pusiera uno nuevo.





Con información de Milenio

​