Galilea Montijo viaja a Tijuana para regalar una casa

"Mi alma se llena te lo mereces @giovanipgoficial “Nunca dejes de soñar” GRACIAS a esos ángeles que se unieron para comprarle esta casa a Giovanni y su familia Hasta Tijuana me fui a darle esta sorpresa, le escribió Galilea Montijo en Instagram alcanzando más de 192 mil likes por parte de sus seguidores en Instagram.

"Eres el corazón mas hermoso que conocemos y por eso te amamos y te admiramos tanto", "Cómo no voy a admirar a ese gran ser humano que eres te amooo", "Sos taan hermosa,por eso es que te admiramos tantoo,sos un ángel", "Que gran corazón tienes Dios te bendiga por tan bella causa lograda", "Que bonito. Dios bendiga esa familia y a ti Galilea por tu gran corazón y todo los que apoyaron. Ahora a soñar bonito", le escribieron a Galilea Montijo.

"La abrazo con todo mi corazón a ustedes también, se que van a salir adelante como familia y yo solamente quiero de todo corazón, Alicia entregarte este paquetito que yo sé que les va a ayudar por mucho tiempo y lo hago con todo mi cariño de parte de toda mi familia y devolviendo un poquito de lo que la vida a través de mi trabajo gracias a Dios me ha dado, dijo Galilea Montijo entre lágrimas.

Galilea Montijo nuevamente demuestra el gran amor que le tiene, ya que se fue hasta la ciudad depara regalarle al menor la casa que le prometió en la semifinal del programa infantil, pues el pequeño cautivó a todos con su historia de vida el año pasado.Pero eso no fue todo lo que recibió Galilea Montijo, sino buenos comentarios, pues a sus fans les encanta ver cuando la conductora del programa Hoy, hace actos de caridad, por lo que no dudaron en decirle la gran mujer que es, ya que son pocas las mujeres del espectáculo con el corazón de la artista.Recordemos que Galilea Montijo y Giovanni Chávez estuvieron como anfitriones en Pequeños Gigantes USA, pero debido a la pandemia de coronavirus, las grabaciones del programa se suspendieron, por lo que ya no pudieron seguir juntos en el proyecto, aunque Galilea Montijo sigue teniendo contacto con él.Como se dijo anteriormente Galilea Montijo siempre trata de apoyar a quien más lo necesita, prueba de ello han sido los actos humanitarios que ha hecho por sus fans y los no tan fans, pues para ella una manera de compensar su trabajo es devolviendo al público con cualquier tipo de ayuda, por estarla apoyando durante tanto tiempo en la televisión.Con información de Debate