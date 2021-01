‘Gallo’ Estrada advierte que va a noquear al ‘Chocolatito’

Escuchar Nota

Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada tiene ya sede y fecha para su combate de revancha ante el nicaragüense Román ‘Chocolatito González’… También su pronóstico:"He esperado mucho tiempo por este combate, y ahora que tengo la oportunidad de por fin tenerla no la voy desperdiciar. Sé que no suelo hablar así, pero ahora mismo conozco bien mis habilidades, me siento excelente, y confió en que la pelea la voy a terminar por nocaut”.El combate fue muy cerrado y al final una polémica decisión unánime favoreció al centroamericano.“Hice un gran sacrificio para poder dar el peso, no llegué cómodo”, recordó Estrada del combate que se realizó en noviembre de 2012. “Fue muy frustante porque pese a eso yo sentí que hice una buena pelea, que lo dominé, pero los jueces vieron otra pelea”.Las cosas son ahora diferentes, soy un boxeador distinto, más inteligente y más fuerte, y estoy seguro que voy a terminar ganando ese día”.Con información de Excélsior