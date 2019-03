Gallos y Chivas regalan enérgico empate

La fiesta se quedó en la tribuna del Corregidora. En la cancha hubo tensión, pero no fue suficiente para romper el 0-0 entre Gallos de Querétaro y Chivas, que siguen teniendo problemas en su delantera.El partido del guardameta Nicolás Navarro fue pletórico. Salió en uno de sus mejores días desde que llegó al Querétaro y en tres ocasiones manifiestas impidió que el Guadalajara se adelantara. El rebaño intentó de todo, pero no pudo con los guantes del argentino, que con cada atajada acrecentaba uno de los problemas más evidentes del los tapatíos, la definición. Le detuvo una jugada a cada artillero rojiblanco, intentaron Brizuela de media distancia, Alexis Vega por derecha, y en el segundo tiempo Alan Pulido por la izquierda.Las Chivas fueron claramente superiores en la tenencia de la pelota y distribución en el medio campo. Pero Vega y Pulido siguen siendo una pareja sin química, factor acentuado por la poca creatividad en el tercio ofensivo del campo.Los queretanos salieron ya con el sello Vucetich un poco más notorio. Sin ser protagonistas, sin ser espectaculares, pero con un juego ordenado, que desesperó a los pupilos de José Cardozo, y con esa estrategia también tuvieron sus oportunidades.La tensión generada por los locales se detonaba principalmente cuando el balón lo tenía el africano Ake Loba, que estuvo muy participativo en todo el partido, y sus desbordes metieron en muchos problemas a la zaga rojiblanca. El más claro, al 7’ del segundo tiempo, que terminó en una buena atajada de Raúl Gudiño, que no había tenido actividad.Cardozo no se alejó del filo del área técnica, y mostró con gestos mucha molestia con su equipo, que se aísla de los primeros puestos, ante un Querétaro con saldo positivo ante la llegada del Rey Midas.