¡‘Gambito de dama’ mexicana! Hilda Acevedo y su vida como ajedrecista

“Empecé a jugar ajedrez cuando conocí a Borís Spasski (decidí que quería ser como él) en un Inter zonal en Xalapa.” escribió en sus redes sociales.



“Entrenábamos diario por cuatro horas de lunes a viernes en un Salón del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Muchas veces me escapaba un rato a la cafetería a jugar futbolito o a correr a la pista de tartán.” cuenta a sus seguidores.



Desde su estreno en Netflix, la seriepues en sus primeras semanas llegó a más de 62 millones de pantallas. Gracias a su éxito se ha disparado la venta de tableros de ajedrez por internet en un 83 por ciento y las búsquedas en google relacionadas a este deporte mental han tenido un aumento significativo.Lo que pocos saben es queLa compositora, artista plástica y escritoraincursionó en la vida pública durante su adolescencia, cuando se convirtió en una de las primeras mujeres en representar a nuestro país a nivel internacional en esta disciplina.A raíz de el estreno de The Queen's Gambit, Merlina, como también se le conoce, ha compartido con sus más de 75 mil seguidores de Twitter, los paralelismos entre su experiencia como deportista de alto rendimiento y la serie de televisión.quien en la Olimpiada de Siegen, Alemania, de 1970 se convirtió en el único mexicano en jugar contra el gran maestro de ajedrez Bobby Fischer.Dos años más tarde Fischer y el soviético Borís Spasski disputarían el llamado, del cual, el estadounidense salió victorioso, sin embargo, la admiración de la pequeña quedó atrapada en Spassky.Además de ser la única ajedrecista en representar a su país en torneos en el extranjero, una de de las coincidencias más importantes entre ambas historias son el uso de las aperturas que el Señor Shaibel enseña a Beth; Gambito de dama y Siciliana Najdorf, mismas con las que Acevedo siempre jugó.En las últimas semanas ha compartido diversas anécdotas, entre ellas, las dos veces en las que fue seleccionada como the prettiest lady in the games, una de ellas en Lucena, España y otra en Grecia, “...era algo muy discreto. Me dejaban en mi tablero una medalla y una nota.”También confesó que obtuvorazón por la que aprendió ruso, misma que canceló una semana antes del viaje, por motivos que no ha revelado.Por ahora, su vida ha tomado otros rumbos lejos del ajedrez, el cual practica solo como un pasatiempo. En 2013 presentó su libro Relojes de Arena de palíndromos y aforismos y en la actualidad Hilda se desempeña como pintora y colabora en diversos medios.Información de Milenio