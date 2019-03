Game of Thrones lanza el tráiler de su última temporada

La espera para los fans de la serie Game of Thrones terminó, por fin HBO lanzó el trailer de la octava y última temporada, que llegará a la pantalla el próximo 14 de abril.En el video de casi dos minutos de duración se puede ver a Daenerys, Jon, Arya, Cersei, Tyrion, Sansa, Jaime y otros personajes listos para el desenlace de la exitosa serie basada en la obra literaria de George R.R. Martin.“Durante siete temporadas, has visto a los personajes mentir, sangrar y sacrificarse por el Trono de Hierro. A medida que se acerca el final, sólo queda una pregunta: ¿hasta dónde llegarán?”, escribió HBO en un comunicado,La producción cuenta con la más alta expectativa, sobre todo por la batalla final y la masiva promoción por redes sociales de cara a la pregunta sobre ¿Quién se quedará con el trono?En junio de 2018, CNN informó que HBO había ordenado un piloto para un posible spin off de Game of Thrones. La precuela tendrá lugar miles de años antes de los eventos de la historia principal y "narrará el descenso del mundo desde la edad de oro hasta su hora más oscura".