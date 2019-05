Game of Thrones: Una guía básica para el final

Game of Thrones llega a su fin y este es un ligero repaso de la historia, al menos en la serie.El mundo de fantasía está enfocado en Poniente, un continente insular compuesto por siete regiones y gobernado desde Desembarco del Rey, la capital. Por un tiempo, el control de esa ciudad y de su Trono de Hierro ha estado en disputa entre dos reinas, Cersei y Daenerys, pero en el penúltimo episodio Daenerys dejó fuera de juego a Cersei gracias a que tiene un dragón que incinera ciudades. Ahora los protagonistas que quedan deberán decidir cómo proceder con una aparente reina, Daenerys, que cometió crímenes de guerra al destruir casi entera Desembarco del Rey.— Jon (joven de barba), de quien ella está enamorada pero hace poco descubrió que son familiares y que entonces él podría gobernar por linaje, lo que no le gustó a Daenerys.— Tyrion (apodado el Enano), hermano de Cersei (todavía no sabe que está muerta) y que ha sido el asesor principal del gabinete de Daenerys.— Sansa (pelirroja), mujer muy capaz que está gobernando la parte norteña del continente y desconfía de Daenerys.— Arya (joven castaña), hermana de Sansa, entrenada como asesina y hasta hace poco sedienta de venganza contra quienes mataron a sus padres. Quedó muy sacudida porque le tocó vivir en el terreno la destrucción de Desembarco del Rey.— Bran (en silla de ruedas), hermano menor de Sansa y Arya que ahora es un vidente muy especial y algo desapegado del resto de la humanidad.Martin se inspiró en guerras de nuestro pasado para la serie de fantasía, especialmente en la guerra de las Rosas en la que —descrito muy básicamente— dos ramas descendientes del rey británico Eduardo III se disputaron el control por el trono: los Lancaster y los York, junto con otras familias feudales con quienes tenían vínculos por matrimonio o cercanía regional.La serie no tiene símiles tan directos, pero los Lancaster comparten características con los Lannister (les encanta el rojo, son extremadamente acaudalados) y los York con los Stark (estandarte blanco, ubicados hacia el norte), además de que el mapa de Poniente, el principal continente de la serie —y el único que necesitas conocer para este domingo; los demás no han sido mencionados desde la séptima temporada— es básicamente un mapa de Inglaterra e Irlanda, invertidos (en serio, el mismo Martin lo ha sugerido).En fin. El trono como se le conoce en la serie empieza con la tercera otra gran familia de importancia que queda en la serie, los Targaryen. Son nativos de un continente oriental que llegaron a Poniente, vieron y vencieron como romanos a Britania gracias, en parte, a que tenían dragones. Cooptaron, subyugaron o eliminaron a las otras casas que controlaban las siete regiones y crearon un solo reino, que gobernaron por casi tres siglos (tuvieron una guerra civil en algún momento pero, de nuevo, no es relevante para la octava temporada a pesar de que es muy interesante, extremadamente sangrienta y también parecida a la guerra de las Rosas).Con ayuda del fuego de los dragones, los primeros monarcas Targaryen fundieron las espadas de los lords a los que habían derrotado y crearon el Trono de Hierro.La silla del poder está ubicada en la capital, Desembarco del Rey. Además de esa ciudad, los únicos otros lugares que necesitas conocer para el final de la octava y última temporada son:parcialmente reducida a cenizas por fuego de dragón en el penúltimo episodio, incluyendo el castillo Fortaleza Roja. Población aproximada antes del episodio: medio millón de habitantes. Población actual: incierta.El primer gran hogar de los Targaryen desde donde planearon su conquista; es una fortaleza ubicada en una isla adonde también llegó Daenerys. Aunque puede que ni aparezca este domingo…Este gran continente oriental es sede de diversos pueblos y de las ciudades "libres", llamadas así porque no son controladas por el trono de Poniente, pero también porque ahí hay pocas restricciones para la banca (el Banco de Hierro en Braavos es la mayor institución financiera de todo el universo de hielo y fuego), el tráfico de personas, los burdeles, etc. Varias de las ciudades dependen de la compraventa de esclavos.La sede ancestral de los Stark y un gran castillo que es capital del Norte, región enorme cuya población —por su cercanía a lo que podría llamarse un seudo-Ártico— está obsesionada con la llegada del invierno. Fue parcialmente destruida en el combate contra el ejército de los muertos del tercer episodio de esta temporada (aunque la verdad ya no necesitas saber sobre este ejército para el final de la serie).• Cerca está, la sede principal de la Guardia de la Noche, una hermandad histórica a la que son reclutados los hijos menores de lords, caballeros que cayeron en desgracia y criminales de todo tipo. La guardia está encargada de vigilar al continente con ayuda de un muro enorme entre la región norte y una tundra más allá habitada por tribus locales, gigantes y otros seres (antes la lista incluía a entes fantasmagóricos llamados Caminantes Blancos, pero… ya no necesitas saber de eso).La Guerra de los Cinco Reyes, que abarcó buena parte de la adaptación televisiva, ya terminó. Murieron los cinco. Pero, paralelamente, fue creciendo la disputa entre la última Targaryen —Daenerys— y la última Lannister —Cersei— hasta volverse la gran batalla por el poder.Para este final de la octava temporada, Cersei había estado en el trono algún tiempo hasta que Daenerys llegó con su dragón y sus ejércitos y arrasó con Desembarco del Rey. Cersei murió entre las ruinas junto con su hermano gemelo Jaime (también es su amante y él merece mucho más espacio, pero aquí nos atenemos solo a lo que la serie considera importante para el final).Entonces, aún quedan:Su posición actual: Además de perder a dos de sus tres dragones de manera sangrienta, en los capítulos recientes le arrebataron a sus dos confidentes más cercanos, otro la traicionó y su principal asesor, Tyrion, le ha dado señales de lealtad incierta. Además del asunto con Jon: la revelación de sus lazos familiares hizo alejarse al hombre del que está enamorada y creó un conflicto incómodo porque algunos creen que él tiene un derecho más "legítimo" a reclamar el trono, ya que las reglas de ese mundo dan primacía a los varones (desafortunadamente, no solo las de ese mundo…).Por ello, esta gran protagonista ha sido empujada por los creadores de la serie al puesto de "reina loca con un dragón" antes del final.Si quieres saber más sobre ella, van años de historia en un párrafo. Fue forzada a crecer en el continente de Essos y a escondidas porque los Lannister (y los Baratheon) mataron a casi toda su familia tras destronar a su padre cuando era una bebé; por un tiempo solo fueron ella y su hermano mayor, tan obsesionado con recuperar el trono que creía que le fue robado a su familia que vendió a Daenerys para que se casara con un guerrero a cambio de obtener un ejército. Eso cimentó en ella un sentimiento importante de búsqueda de autonomía y de querer romper las cadenas de todos los esclavizadores. A su hermano no le salió la apuesta, pero el mensaje de este fue calando en Daenerys y a lo largo de la serie estuvo buscando cómo regresar a Poniente para "tomar lo que es suyo". En el camino logró que tres huevos de dragón hicieran eclosión, los llamó sus hijos, se los robaron un tiempo, los recuperó —después de tener un sueño profético muy importante en el que por fin toca el trono solo cuando está destruido— y luego dos de ellos fueron asesinados. Solo queda Drogon, el más grande. Daenerys también se fue haciendo sagazmente de varios aliados cercanos, sobre todo esclavos a los que ayudó a liberarse y mercenarios; conquistó algunas ciudades en Essos con su retórica de "liberación" —y un ligero toque de megalomanía— antes de cruzar a Poniente con un grupo variopinto con miras a asumir el Trono de Hierro. Luego ya sabes qué pasó: cayó en un aparente desquicio en un abrir y cerrar de ojos (los creadores no lo explicaron: plantaron semillas sin echarles agua y de repente la dizque locura de Daenerys ya era un árbol en llamas).Su posición actual: Jon, generalmente benevolente y preocupado por el bienestar general, se fue del Norte sin despedirse apropiadamente de su fiel acompañante, un lobo huargo llamado Fantasma. ¡Justicia para Fantasma! Ahora que sabe que es sobrino de Daenerys su relación amorosa le incomoda, entonces le pone fin. Además, como el último heredero varón Targaryen, otros quieren que él asuma el trono en vez de ella. Él deja claro que no quiere ese poder y empieza a mostrarse consternado por lo mucho que Daenerys sí parece quererlo.La serie lo estaría poniendo en la situación de ser quien se acerque a la reina "loca" para reclamarle que su dragón haya incendiado una ciudad e intentar hacer algo al respecto.¿Más? Años de historia en un párrafo: Creció en el Norte criado por el guardián de la región y de Invernalia, Eddard Stark, pero sin sentirse completamente parte de la familia Stark porque siempre le dijeron que era un bastardo: se apellidaba Snow, el nombre común en el Norte para aquellos nacidos sin linaje o fuera de matrimonio. En un esfuerzo por comprobar su nobleza, se unió a la Guardia de la Noche. Fue ascendiendo porque es un gran combatiente y era querido por sus compañeros, hasta que lo mandaron a una misión más allá del Muro por temor a que las tribus del otro lado fueran a invadir Castillo Negro. Sus experiencias allí, incluyendo una relación con una mujer "salvaje", Ygritte, lo hicieron darse cuenta de lo poco que sabía, lo llevó a empatizar, disfrutar la vida en esos territorios y reconsiderar la pelea contra las tribus; buscó protegerlas porque vio que todos enfrentaban la misma amenaza, unos misteriosos seres llamados Caminantes Blancos. A los demás de la Guardia de la Noche no les gustó eso, entonces mataron a Jon a puñaladas. Pero revivió gracias a una sacerdotista que convenientemente estaba en el Norte, regresó a Invernalia, fue nombrado Rey del Norte y convirtió en la misión de su segunda chance el repeler a los Caminantes. Buscó a Daenerys para que lo ayudara, se enamoraron, cedió su título de rey para respaldarla, pelearon contra los muertos vivientes, sobrevivieron de alguna manera intactos y luego viajaron al sur. Ahora tienen como fuente de tensión que Jon se enteró de que nunca fue bastardo, sino que escondieron su ascendencia para que no lo mataran como a los demás Targaryen, y se rehusó a mantener en secreto su ascendencia pese al pedido de Daenerys.Su posición actual: Gobierna muy inteligentemente el Norte como la Dama de Invernalia y desconfía de Daenerys porque Sansa quiere mantener autónoma esa región.Años de historia en un párrafo: A Sansa le pasaron muchas cosas que la convirtieron en una mujer estratega, empática pero fuerte y sagaz. Cuando era puberta tuvo que pasar por estas cosas (más o menos en este orden): la emoción de viajar a la capital con su padre con el entendimiento de que en algún momento sería reina y se casaría con un joven príncipe que en realidad era un lobo vestido de oveja; recibir la noticia de que intentaron asesinar a su hermano menor; ver cómo su prometido decapitaba a su padre y empezaba a torturarla, y ser prisionera de los Lannister después de que mataron a su madre y hermano mayor. De adolescente: la forzaron a casarse con un Lannister, Tyrion; un viejo amigo de su madre la ayudó a escaparse de Desembarco del Rey, intentó besarla, la vendió para casarla con otro psicópata que había capturado Invernalia y que mató a otro de sus hermanos; después fue violada varias veces en su hogar de la infancia y golpeada hasta que tuvo una ventana para escaparse. Como joven adulta, su capacidad de pensamiento estratégico logró que los Stark pudieran retomar el castillo, se deshizo de su violador, vio cómo nombraron primero a Jon el encargado del Norte porque hombre y después se vuelve la lideresa de Invernalia.Su posición actual: El que alguna vez fue el más inteligente y gracioso quedó reducido a un consejero que ha asesorado muy pobremente a Daenerys. Está por enterarse de que sus dos hermanos murieron en el desastre de Desembarco del Rey directamente por las acciones de la aspirante al trono por la que apostó y la que hace no mucho lo había esperanzado con un mensaje de campaña de dejar atrás las peleas nimias entre casas y dinastías que solo aplastan en su camino al 99 por ciento. Digamos que siente que traicionaron su voto y actuaría en consecuencia.Años de historia en un párrafo: El más astuto de la saga (en un inicio, al menos) creció traumado porque su madre murió durante el parto y toda su familia, excepto su hermano Jaime, lo odiaba y menospreciaba. Se volvió alguien sediento de expandir su conocimiento —dijo, famosamente: "Bebo y sé cosas"— e interesado en los seres oprimidos del mundo. Solía moverse en busca de experiencias y dónde alcoholizarse hasta que fue capturado en represalia por un atentado contra un Stark —uno de los eventos detonantes de la Guerra de los Cinco Reyes—; se logró librar, se enamoró de una mujer y regresó a Desembarco del Rey, donde su padre le encargó controlar las finanzas del reino y lo forzó a casarse con Sansa por estrategia. Debido a ese matrimonio, lo acusaron de matar a su sobrino, durante su huida para evitar la pena capital mató a su padre y a su enamorada. Escapó a Essos, donde lo secuestraron para ofrecerlo como preso para Daenerys, a quien en vez logró convencer de que lo nombrara su principal asesor, llamado Mano en la saga.Su posición actual: La joven entrenada como asesina apenas logró sobrevivir la incineración de todo Desembarco del Rey. Por un último mensaje del Perro parece que también logró dejar ir la lista de las personas de quienes quería vengarse, que había sido su eje rector por varios años. Posiblemente esté buscando un nuevo rumbo.Años de historia en un párrafo: La menor de las Stark siempre quiso superar los límites sociales impuestos a las jóvenes damas de sociedad y prefería entrenarse como guerrera. Jon y su padre lo notaron y nutrieron ese lado suyo. Viajó junto con su hermana Sansa a Desembarco del Rey, pero pudo evitar la misma suerte que ella porque cuando su padre fue decapitado un integrante de la Guardia de la Noche la escabulló de los Lannister haciéndola pasar por niño en el camino a Castillo Negro. La caravana fue capturada, aunque Arya primero ayudó a escapar a un hombre especial: un asesino de los llamados Hombres sin Rostro. Pasó un tiempo haciendo trabajo forzado en Casterly Rock, la sede de los Lannister, de donde escapó cuando supo que su hermano y su madre estaban cerca. Llegó adonde estaban justo después de que fueran asesinados en la llamada Boda Roja, pasó un tiempo cautiva de Sandor "el Perro" Clegane, quien se volvió como un muy brusco padre adoptivo, hasta que lo dejó cuando estaba aparentemente moribundo para ir a entrenarse con los Hombres sin Rostro. Recibió una ardua capacitación, pero se rehusó a seguir las reglas del juego de esa orden y se fue. Regresó a Poniente justo a tiempo parar tener un papel decisivo en dos ajustes de cuentas: contra el hombre que traicionó a sus padres y expuso a Sansa a que fuera violada y contra el Rey de la Noche, que quería congelar a todo el mundo por siempre.Su posición actual: Ahora que pasó la amenaza del Rey de la Noche que quería matarlo porque es la "memoria" del mundo, Bran tendría que ocuparse de asuntos terrenales, aunque rechazó ser Lord de Invernalia porque dice que ya no es esa persona; una muestra de su desapego con cuestiones mortales.Años de historia en un párrafo: El joven Stark amaba escalar y solía tener sueños extraños desde niño, hasta que fue empujado de una torre porque vio algo que los Lannister no querían que divulgara y quedó en coma, durante el cual intentaron asesinarlo (otro momento que ayudó a detonar la Guerra de los Cinco Reyes). Perdió el uso de sus piernas, pero Tyrion le diseñó una silla de ruedas especial con apoyo del servidor fiel Hodor. Fue Lord de Invernalia por un tiempo hasta que un amigo de la familia intentó tomar el castillo y luego Invernalia quedó en manos del psicópata que violó a Sansa. Bran, quien había tenido sueños con un cuervo, huyó al norte del Muro para buscar el origen de esos sueños proféticos: un hombre con capacidades mágicas ancestrales apodado Cuervo de Tres Ojos. Bran fue capacitado para sucederlo y aprendió a ver el pasado del mundo, su presente y algunos atisbos del futuro mientras él y sus acompañantes intentaban evitar a los Caminantes Blancos, que llevaron a la muerte de dos de los integrantes del grupo. Regresó a Invernalia cambiado por sus habilidades.Este listado y sus descripciones se quedan cortos por la necesidad de síntesis: hay cientos de personajes y todos son valiosos, con un historial bastante genial en la mayoría de los casos. Dicho esto, las personas que han tenido algo de importancia en los episodios más recientes y probablemente aparecerán este domingo incluyen a:Es el líder de los Inmaculados, un ejército sumamente bien capacitado formado por hombres que fueron separados de sus padres, castrados, esclavizados y después liberados por Daenerys. Gusano Gris estaba en una relación con Missandei, la joven asesora y traductora que era parte del equipo de Daenerys y fue asesinada en el cuarto episodio.Un hombre con muchísima trayectoria conocido como el Caballero de la Cebolla porque era un experto contrabandista que ayudó a alimentar a la gente con ese vegetal durante un asedio. Fue Mano de uno de los cinco reyes que murieron en esa guerra, con fuertes pérdidas familiares, y después se hizo amigo y asesor de Jon.La mejor espadachín de Poniente juró hace varios años proteger a Sansa y lo ha hecho a creces. Llegó a ser la principal protectora de otro de los cinco reyes asesinados y se cruzó varias veces, de manera importante, con Jaime Lannister, quien más recientemente la dejó con el corazón roto.El mejor amigo de Jon y una de las pocas personas en Poniente que aún quiere leer tomos históricos, de los cuales ha aprendido detalles muy importantes para la trama. Fue forzado a integrarse a la Guardia de la Noche por su terrible padre, que después fue incinerado por Daenerys, y se capacitó como maestre (científicos y consejeros de lords).Un mercenario que ha ascendido mucho en las filas de la nobleza gracias a que salvó a Tyrion de varios aprietos y luego fue un ayudante invaluable para Jaime Lannister. Lo nombraron ser Bronn de Aguasnegras y por un tiempo estuvo a cargo de la Guardia de la Ciudad de Desembarco del Rey.Busca ser la primera mujer en liderar las Islas de Hierro, una de las regiones de Poniente y la sede de la mayor flota del continente. Yara sumó sus fuerzas a las de Daenerys a cambio de que la reina Targaryen la ayudara a conseguir el mandato de hierro y después le permitiera gobernar de manera más autónoma las islas rocosas.Espero que esto sirva para ubicar a algunos recién llegados y refescarle la memoria a otros. Nos vemos el domingo, cuando publicaremos nuestra reseña del último episodio. Valar Morghulis.