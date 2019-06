Gana Antetokounmpo el MVP 2018-19

"Cuando eres un niño, no ves un futuro claro. Pero si tienes un padre maravilloso, ellos ven el futuro para ti. Mamá tu eres mi verdadera heroína".



Giannis Antetokounmpo y un momento IMBORRABLE para celebrar su nombramiento como MVP de la #NBAxESPN



pic.twitter.com/vvHtnRcWGz — ESPN.com.mx (@ESPNmx) 25 de junio de 2019

El Jugador Más Valioso de la NBA habla griego.Giannis Antetokounmpo, de 24 años, fue galardonado este lunes con el MVP de la campaña 2018-19 de la Liga durante la ceremonia que se realizó en el Barker Hangar en Santa Mónica, California.El delantero de los Bucks de Milwaukee le ganó la pelea a James Harden, de Rockets --quien no acudió a la ceremonia--, y a Paul George, del Thunder.Los Bucks ganaron 60 victorias en la campaña, el mejor récord, y Giannis terminó con 27.7 puntos y 12.5 rebotes en el año.Los premios son en base a la votación de 100 periodistas --95 de ellos de Estados Unidos y cinco extranjeros (uno de ellos perteneciente a CANCHA).Es curioso, la Liga fue internacional esta campaña, pues el Defensivo del Año fue para el francés Rudy Gobert, del Jazz de Utah, mientras que el Novato del Año se lo llevó Luka Doncic de Eslovenia.En tanto, el Most Improved Player fue para Pascal Siakam de Camerún, y hay que recordar que el campeón de la temporada fueron los Raptors de Toronto primera vez que una franquicia no estadounidense se corona.