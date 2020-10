Gana Atlas Femenil con doblete de Alison González

Escuchar Nota

¡GAAANÓÓÓÓÓÓÓÓ LA FURIAAAAAAAAAAAAA!



Sexta victoria consecutiva.

Once partidos sin perder.

Décimo triunfo del #Guard1anes2020.

Alison González, líder de goleo. #LateConFuria pic.twitter.com/nP5XntGZix — Atlas FC Femenil (@AtlasFCFemenil) October 31, 2020

, y se consolidan en el tercer lugar, al llegar a 32 puntos, en partido correspondiente a la fecha 13 del Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil.De paso,al superar a la delantera de Tigres, Katty Martínez con 11.Pese a lo abultado del marcador,durante la mayor parte del primer tiempo., tocando en corto, pero se encontraba con una marca férrea que impedía un mejor tránsito hacia el área roja.Al minuto 17,de la portería por lo cual envió el balón muy desviado.El punto de quiebre para Toluca se daría primero con dos bajas por lesión, primero de su porteraAl 44´, el Atlas tuvo su recompensa en un servicio dePara el segundo tiempo, el Toluca no tenía argumentos para dañar altocó en corto para Zellyka Arce, quien empujó al fondo para el 2-0.Toluca se desordenó, y al 72´de nuevo una imprecisión la aprovechóPero el equipo local no se rindió y encontró un penalti para que al 77' para que Arlett Tovar ejecutara y acortara la distancia con el 3-1.Sin embargo, Atlas no aflojó, y mantuvo la ventaja para sumar 3 puntos más.