Gana dinero el primero que se contagie de coronavirus, las polémicas fiestas que están de moda

"Es absurdo", dijo la concejal. "Lo están haciendo intencionalmente".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había reportado que habían personas que trataban de realizar fiestas de contagio de coronavirus, supuestamente con el fin de obtener inmunidad. Tal es el caso de varios estudiantes universitarios de una ciudad de Alabama, quienes organizan fiestas para ver quién está infectado primero del nuevo coronavirus, dijo una funcionaria.Los estudiantes organizan las fiestas para contagiarse intencionalmente entre ellos, según la concejal de la ciudad de Tuscaloosa, Sonya McKinstry, citada por diversos medios noticiosos. McKinstry dijo que los organizadorEl jefe de bomberos de Tuscaloosa, Randy Smith, dijo al ayuntamiento que funcionarios de bomberos confirmaron que algunos estudiantes habían asistido a las fiestas y sabiendas de los infectados."No solo consultorios médicos lo confirmaron, sino que el estado confirmó tener la misma información", específicamente Smith.El director estatal de Salud, Scott Harris, señaló que había visto noticias sobre las fiestas, pero que no confirmó oficialmente la información.“Cuando mi personal de enfermería evalúa a pacientes para tomar muestras, contar sobre las fiestas de covid-19 en casas e incluir los videos tomados por los estudiantes universitarios”, señaló Peramsetty."Cuando se encontraron con los estudiantes para darles los resultados, se anunciaron algunos momentos muy emocionados y felices de haber dado positivo y otros fueron muy molestos de haber dado negativo".McKinstry y Smith no dijeron a qué escuelas asistieron los estudiantes. En Tuscalosa se ubica la Universidad de Alabama y otras instituciones de estudios superiores.“Durante semanas supimos de los rumores sobre las fiestas del covid-19. Efectuamos una investigación exhaustiva y, aunque no hemos logrado identificar a ninguno de los estudiantes que tal vez participan en ese tipo de actividades, continuaremos dando seguimiento a cualquier información que recibamos y educamos a nuestros estudiantes sobre las precauciones indispensables ”, dijo la universidad en el comunicado.