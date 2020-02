Gana FC Juárez y es tercero

Escuchar Nota

Ciudad Juárez.- Bravos está que no cree en nadie.



FC Juárez derrotó esta noche 2-1 a Necaxa para sumar tres triunfos al hilo y así colocarse en el tercer lugar de la clasificación, sí, por increíble que parezca.



Pero el actual momento del conjunto fronterizo no es ninguna coincidencia. Es el futbol alegre y ofensivo con el que predica Gabriel Caballero, lo que tiene al equipo caminando seguro en el Clausura 2020.



Necaxa padeció a FC Juárez, sobre todo porque fue incapaz de descifrar esas transiciones con las que los locales terminaban alegremente en el área de los Rayos, que además sufrieron ante la ausencia de Hugo González, su arquero titular.



Pese a ello, el conjunto que dirige Alfonso Sosa se fue arriba en el marcador al 29', cuando Claudio Baeza disparó suave para colocar el 1-0.



Bravos espabiló rápido, metió al Necaxa en su propia área y agobió una y otra vez el arco de Yosgart Gutiérrez, hasta que al 38', y tras un tiro de esquina, Víctor Velázquez perforó las redes con un cabezazo que no llevaba mucha fuerza, pero con lo suficiente para empatar el partido.



El arranque del segundo tiempo fue frenético para Juárez.



Tras una mala salida de Yosgart, en un contragolpe orquestado por Ángelo Sagal, el esférico quedó botando para que Martín Rabuñal lo conectara con lo justo y de esta manera sentenciar el 2-1 al 47'.



Los Bravos controlaron el resto del partido, jugaron con la desesperación de Necaxa y firmaron el triunfo que les coloca como el tercer mejor equipo del torneo con 10 puntos, solo por detrás de León y Pumas.



Ahora, FC Juárez deberá concentrar sus energías en el duelo del próximo miércoles ante Dorados, por el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa MX.