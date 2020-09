Gana León con dos penales y dormirá en la cima

Escuchar Nota

#ElResumen

Con doblete de Ángel Mena, León se llevó la victoria frente a los 'Rayos' del Necaxa.



Entérate aquí de todo lo sucedido en el encuentro correspondiente a la #Jornada8.#Guard1anes2020 #LigaBBVAMX pic.twitter.com/SCTsqCJaoj — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) September 5, 2020

Con polémica arbitral, el León se instaló en la cima de la tabla luego de vencer al Necaxa., a quienes les anularon un tanto en la recta final del partido.que al 13' le pegó al arco y segundos después conectó el balón con la cabeza, pero su remate se fue por un costado.La visita no se cansó de manejar la pelota, pero no encontró claridad hasta el 37' cuando Julio González derribó en el área al "Puma", pena máxima, que no fue revisada por el VAR, convertida por Ángel Mena quien a pesar de que Ángel Malagón detuvo su primer cobro, el ecuatoriano tuvo una segunda oportunidad pues el arquero se adelantó un paso, por lo que logró mecer las redes.y a los cinco minutos del complemento, otra vez González cometió una falta dentro del área, ahora sobre Jean Meneses, cobro que Mena volvió a poner en la portería después de que el silbante tuviera que checar la asistencia de video.Veinte minutos más tarde, el atacante ecuatoriano pudo meter el tercero con un cabezazo en el área chica, que el joven guardameta logró desviar.que mandó a la red, pero que fue anulado por el silbante Luis Enrique Santander.León amanecerá como líder de la competencia, mientras que los Rayos se quedaron fuera de la zona de repechaje.