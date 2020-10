Gana Nadal el Roland Garros; levanta su decimotercer título en Roma

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Rafael Nadal conquistó su campeonato 20 de Grand Slam, para empalmar la marca de Roger Federer.



Con su título 13 de Roland Garros, el español se pone a la par del suizo, y el debate sobre quién es el mejor tenista de todos los tiempos vuelve a la mesa.







Federer (con 103 campeonatos dentro de la ATP) ha sido más consistente en los torneos grandes, al tener ocho trofeos de Wimbledon, seis de Australian Open, cinco del US Open y uno en el Abierto de Francia.



Así como Su Majestad tiene el dominio en Londres, el Toro tiene todavía una superioridad en París, con sus 13 títulos en Roland Garros, además de cuatro en Nueva York, dos en Wimbledon y uno en Melbourne.



Nadal cuenta con 86 campeonatos en la máxima categoría del tenis, a 17 de Federer.



Roger solo ganó una vez Roland Garros, en 2009, gracias a la sorpresiva victoria del sueco Robin Söderling sobre el ibérico en la cuarta ronda. Mientras que el zurdo ha tenido una sequía sobre el césped londinense, donde no triunfa desde el 2010.



Atrás se quedó Novak Djokovic, quien perdió este final en el Abierto de Francia, pero es un año más joven que el ibérico y acecha ambas marcas, con cinco títulos en Wimbledon, uno en Roland Garros, tres de US Open y ocho Australian Open.