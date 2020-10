Gana PRI 16 de 16, supera Coahuila la prueba: primera elección en la era Covid

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. El PRI está de vuelta. Fue la exclamación de la cúpula priista al dar a conocer una encuesta de salida que les daba el triunfo en 16 distritos de mayoría, lo que más tarde corroborarían los datos del PREP. Serán mayoría en el Congreso, pero no tendrán derecho a plurinominales.



El resultado confirma lo publicado en primera plana de Zócalo el martes 13 de octubre, al ser el primer medio de comunicación de Coahuila que anticipó el triunfo contundente del PRI en los 16 distritos, según la encuesta de Berumen y Asociados.



Con un avance fluido, los resultados de ayer tuvieron contundencia de 49.2% de votación para el tricolor desde las primeras horas que inició el PREP, con un aproximado de participación ciudadana de 39.2% y un avance de captura de actas del 88.20%.



De acuerdo con esos mismos datos, Morena se convierte en la segunda fuerza política en el estado con 19.4% de votación general y la posibilidad de recibir hasta 4 diputaciones plurinominales y el PAN baja al tercer lugar con 10.04%, pudiendo lograr dos escaños de representación proporcional.





De los otros tres lugares, la UDC, que mantenía 3.54%, alcanzaría una curul, y si el PVEM no alcanza 3%, le daría a Morena su quinto diputado plurinominal. Y dado el principio de sobrerrepresentación, el PRI no tendría posibilidad de recibir ningún diputado plurinominal.



Por tanto, la principal oposición sería de Morena, con Lizbeth Ogazón Nava, Francisco Javier Cortés Gómez, Laura Francisca Aguilar Tabares, Carlos César Martínez Escalante y Teresa de Jesús Meraz García. Del PAN serían Mayra Lucila Valdés González, Rodolfo Gerardo Walss Aurioles y Natalia Virgil Orona. Y de la UDC, Tania Vanesa Flores Guerra.



Del resto de los partidos, los estatales que perderían el registro serían Unidos, PRC Y Emiliano Zapata, por no lograr 3% de la votación, mientras que PVEM, PT, PRD y MC solo perderían las prerrogativas, por tener registro nacional.







Rechazo de Morena



Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, desconoció el triunfo que cantó el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En una rueda de prensa desde Torreón, manifestó que las irregularidades en Coahuila “mancharon el proceso electoral”, ya que documentaron el comportamiento del Gobierno del Estado, que durante la jornada operó la compra y coacción del voto en los 16 distritos.