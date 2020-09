Gana Rockets primero de la serie ante Lakers

Escuchar Nota

"Hicieron un gran trabajo todos, iban a todas las peleas, no las daban por perdidas, la intensidad que demostraron, no importa la estatura, ni nada", dijo el coach texano, Mike D'Antoni.



"Tendremos que hacer ajustes y seremos distintos en el Juego 2", dijo el coach Frank Vogel, de Lakers.

que la estatura no importa en el basquetbol.para llevarse el primero de las Semifinales de la Conferencia del Oeste en la burbuja de Orlando.Los angelinos no pudieron descifrar la defensa de los Rockets en el inicio de la serie a ganar cuatro de siete partidos. El Juego 2 será el domingo.LeBron acabó con 20 unidades y Davis con 25, pero ambos no jugaron mucho en la pintura, algo que le dio gran ventaja de Rockets.Houston no cambió su estilo de triples y encestaron 14 de 39 en el partido.Lakers tiene un equipo con gran altura, pero en los rebotes eso no se vio, pues los dos tuvieron 41.