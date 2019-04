Gana Saracho 50 mil en sorteo estatal

Uno de los 40 premios de 50 mil pesos para contribuyentes que formaron parte del sorteo A los Cumplidos, Coahuila sí los Premia, fue para el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno de Coahuila, Francisco Saracho Navarro.Los 40 premios de certificados de la Secretaría de Finanzas con valor de 50 mil pesos cada uno, se dividieron a partes iguales en las cinco regiones del estado y uno de los ocho correspondientes a la zona Sureste, fue para el funcionario, quien es originario de Ciudad Acuña pero radica en Saltillo.La noticia sobre los resultados del sorteo la recibió en La Laguna, durante una gira que inició este lunes por la mañana y aseguró que ni siquiera estaba al tanto del concurso.“Ando en gira en Torreón y me estaban informando, me comentaron ese detalle. Pagué los dos vehículos que tengo, hice los pagos correspondientes en su debido momento, en realidad no sabía que había ningún premio, ni concurso; desconozco el tema, me estoy enterando”, señaló en entrevista.–¿Donará el premio? –se le preguntó.“No se lo que sucedió, no se lo que pasó. Se pagaron los derechos vehiculares; no me han notificado. Es una muestra de que los funcionarios también cumplimos, pagamos impuestos y derechos vehiculares a tiempo”, expuso.El titular de la Administración Fiscal General del Estado, Javier Díaz González, confirmó que el secretario de Inclusión y Desarrollo Social fue uno de los beneficiados y aclaró que su posición en el Gobierno del Estado no le impide participar en el sorteo.