Gana superdelegado de SLP 80 veces más que AMLO

Escuchar Nota

San Luis Potosí.- Gabino Morales Mendoza, superdelegado federal en el estado de San Luis Potosí, informó en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses que tuvo un ingreso neto por su cargo casi 80 veces más de lo que reportó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado en Guerrero y hermano de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), aún no presenta su declaración patrimonial.



Al revisar la declaración de Morales Mendoza, se encontró que por el cargo de superdelegado federal reportó 126 millones 209 mil 710 pesos, es decir, 80 veces más que el ingreso que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que en 2019 ganó un millón 567 mil 640 pesos.



El pasado 7 de febrero del año pasado, diputadas federales de Morena pidieron al Presidente que destituyera del cargo al superdelegado en San Luis Potosí debido a acusaciones de hostigamiento, amenazas y acoso sexual.



Acompañadas de las diputadas Lorena Villavicencio y Wendy Briceño, militantes en la entidad denunciaron que Morales Mendoza tiene denuncias penales en su contra por los delitos de hostigamiento, amenaza, difusión ilícita de imágenes y acoso sexual, interpuestas ante la fiscalía general local.



Suman a incumplidos



Al revisar las declaraciones patrimoniales en la plataforma Declaranet hasta la tarde este sábado, se encontró que Amílcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, todavía no presentaba esta obligación, a pesar de los exhortos que ha hecho su hermana y el propio Presidente de la República de que los servidores públicos cumplan con esta obligación.



Hugo Éric Flores Cervantes, superdelegado federal en Morelos y quien fundara el Partido Encuentro Social (PES); tampoco ha reportado su declaración patrimonial; mientras que Carlos Merino Campos, delegado en Tabasco, tierra natal del Jefe de Estado, la presentó apenas anoche.



En el ámbito del Gobierno federal, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la estrategia para el Covid-19, sigue sin presentar su declaración patrimonial y de intereses.



El pasado 26 de junio, la titular de la SFP aseguró que 100% de los integrantes del Gabinete legal del Gobierno federal habían cumplido con la obligación de presentar su declaración patrimonial y manifestó que los nuevos formatos implementados este año permiten “recabar más y mejor información”, como los ingresos detallados de los servidores públicos para prevenir la corrupción y garantizar que protejan el interés general y no los beneficios particulares “como sucedía en el pasado, cuando se mantenía en total opacidad”.