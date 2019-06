Gana Uruguay tras gol de Cavani

El bicampeón de América complicó su andar en la Copa, luego de tropezar con Uruguay.Chile dejó ir el primer lugar del Grupo C y ahora tendrá que verse las caras con Colombia, el mejor de la Primera Fase, en los Cuartos de Final de la Copa América, tras caer 1-0 con los charrúas, que tras llevarse el sector se medirán con Perú.Los andinos habían mantenido la posesión de la pelota, generaron más ocasiones de gol, pero no pudieron contener a Edinson Cavani que con un golazo armó un panorama alentador para los uruguayos.No habían pasado ni 10 minutos y los chilenos ya habían puesto a prueba a Fernando Muslera. Alexis Sánchez y Eduardo Vargas lucieron participativos, pero no lograron superar al arquero del Galatasaray.La mejor acción para los celestes surgió en los botines de Luis Suárez, quien se quedó solo ante Gabriel Arias, pero el arquero alcanzó a manotear el esférico en el área chica. El "Pistolero" se desconectó y pidió una mano del arquero, antes de llevarse las propias a la cabeza por el increíble fallo.En el complemento, Uruguay fue mejor con el balón pero no hizo mucho para merecer la victoria hasta que Jonathan Rodríguez, el hombre de Cruz Azul, le puso la pelota en la cabeza a Cavani, quien giró la testa para mandar el esférico a las redes al 82' y con ello noquear al vigente campeón.