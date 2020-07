Gana Valeria Luiselli el Fernanda Pivano

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La escritora mexicana Valeria Luiselli obtuvo el premio Fernanda Pivano 2020 por la versión italiana de la novela Archive of Lost Children (ed. The New Frontier), que en México publicó Sexto Piso bajo el título Desierto Sonoro.



La narradora, nacida en la Ciudad de México, en 1983, pero que radica en Estados Unidos, ganó la edición 17 del Wing Violence Award, con una novela nacida del trabajo que hizo con niños y jóvenes migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos. La novela transcurre en frontera y entremezcla política, historias dramáticas, en un relato de voces diversas.



Cuando apareció en México, en 2019, Luiselli dijo en entrevista a El Universal que esta es su novela más emotiva porque está escrita con las vísceras, con el corazón destruido y con la cabeza en una lucha de permanecer clara y atenta.



Es también autora de Papeles Falsos (2010), Los Niños Perdidos (2016), Los Ingrávidos (2011) y La Historia de mis Dientes (2013).