Ganado es apuñaladas hasta la muerte, les pintan símbolos satánicos

Inglaterra.- Cinco animales de granja fueron recientemente apuñalados y pintados con pentagramas en el sur de Inglaterra, y los lugareños temen que un culto de estilo satánico sea el culpable, según un nuevo informe.



Dos ovejas y tres vacas fueron acuchilladas y rociadas con el símbolo oculto en y alrededor del Parque Nacional New Forest de Hampshire en cinco días, informó el domingo Metro UK.



Otra vaca también resultó herida, y alguien garabateó el número "666" en la Iglesia de San Pedro del siglo XII en Bramshaw, dijo el reverendo David Bacon, que preside allí.



"Podrían ser niños, pero no creo que lo sea, dado el contexto", dijo Bacon a Metro. "Ha habido brujería por aquí durante cientos de años: el New Forest es bien conocido por la brujería y la magia negra que ocurren, y esto obviamente ha subido de nivel".



La residente Judy Rudd descubrió una de las ovejas sacrificadas mientras paseaba a sus dos perros por el pueblo, le dijo a la tienda.



"Tenía símbolos de aerosol púrpura y verde rociados", dijo Rudd. “Era un pentagrama y una cruz. Había sido apuñalado hasta la muerte. Las heridas estaban en el costado del cuerpo junto a la caja torácica. Fue muy desagradable. Algunas personas piensan que es siniestro ".



Su esposo, Julian, le dijo a la tienda que es "razonable" sugerir que los animales no fueron asesinados por "muchachos jugando".



"No estoy de acuerdo en que se haga para sorprender, no se debe andar apuñalando animales simplemente para sorprender a la gente", dijo a la tienda. "Está relacionado con algo más que un simple deseo de lastimar a los animales. Es brujería o lo que sea. Es bastante preocupante ".



La policía está investigando los incidentes "inusuales", según el informe.