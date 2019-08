Ganan Atléticos Juego del Recuerdo

Acuña, Coah.- En un reencuentro espectacular de los Atléticos de Ciudad Acuña campeones de la Liga del Norte de Coahuila en el 2003, volvieron a pisar el Parque Helios que tantas hazañas deportivas lograron en ese año que para la organización de la ola verde ha significado el último campeonato de la Liga del Norte de Coahuila.



Este domingo regresaron al terreno de juego jugadores de la talla de José Luis “Asesino” Jiménez, José Antonio “Peto” Juárez, Albert Torres, César Carranza, Emerson Esparza, Heriberto Gallegos, Ernesto “Neto” Ramírez, Israel “Pochita” Rodríguez, además del mánager campeón José Luis Rodríguez quien se volvió a reunir con sus jugadores campeones 2003.



La ola verde se llevó el triunfo por score de 11 carreras contra 3 ante los Six de Acuña en un partido espectacular, donde el lanzador ganador lo es Emerson Esparza quien trabaja por espacio de 5 entradas completas luciendo como en su momento en aquel séptimo juego y decisivo de la gran final en el 2003 ante Mineros de Rosita en el Parque Chuy Moreno, en este partido lucieron a la ofensiva Ernesto “Neto” Ramírez quien le pegó a la pelota de 3-3, además de Jorge “Jessy” Rodríguez de 4-3, José Antonio “Peto” Juárez de 2-2, Mario Zúñiga de 3-2, así como Albert Torres de 2-1.



Este partido del recuerdo fue a beneficio de los familiares de Carlos “Loko” Muñoz y del Johnny Tovar, integrantes de los Campeones del 2003 recientemente fallecidos.



Al término del partido los aficionados se tomaron la fotografía del recuerdo con los exAtléticos campeones de la liga del norte, donde fue una experiencia extraordinaria tanto para los peloteros como para esa noble afición que estuvo en todo momento apoyando a la ola verde en la obtención del campeonato en aquel lejano 2003.





DESTACAN EMERSON Y JESSE DESDE LA LOMA



Como en sus tiempos plenos como lanzadores volvieron a subir a la loma de lanzar dos extraordinarios pitcheres de los Atléticos de Acuña este domingo en el Parque Helios dentro del juego del recuerdo, donde Emerson Esparza y Jorge “Jessy” Rodríguez hicieron el trabajo para llevar a la ola verde al triunfo ante los Six de Acuña por score de 11 carreras contra 3.



El lanzador abridor y ganador de este juego lo fue Emerson Esparza, quien trabaja por espacio de 5 entradas completas de juego, donde acepta solo 5 espaciados imparables y receta 4 pasados por los strikes mostrando buena velocidad en su brazo y lanzamientos en curva, mismos que fueron difíciles de conectar, para el relevo el mánager José Luis Rodríguez bajo del jardín central a Jorge “Jessy” Rodríguez quien estuvo por espacio de 3 entradas manteniendo la ventaja para la ola verde, cerrando el partido Francisco “Panchito” Medina quien se encarga de terminar con el triunfo para los veteranos Atléticos de Acuña ante el equipo de jóvenes de los Six de Acuña.



Al término del partido y después de las fotografías del recuerdo, ambos lanzadores Esparza y Rodríguez coincidieron que fue un gran domingo de béisbol, donde sin duda recordaron lo de hace muchos años atrás cuando defendieron los colores de los Atléticos de Acuña, visiblemente emocionados agradecieron a la afición que se dio cita en el legendario Parque Helios para este juego del recuerdo donde sin duda volvieron a mostrar junto a sus compañeros de cuadro las habilidades que en su momento los llevó a lanzar a ambos en la Liga Mexicana de Béisbol.



Ahora Emerson Esparza continuará su práctica por el béisbol en la pelota de veteranos en Eagle Pass como de la Región Carbonífera, mientras que Jorge “Jessy” Rodríguez estará viendo acción en las ligas de Saltillo lugar de residencia para este pelotero que junto a Esparza, “Asesino” Jiménez fueron de los más ovacionados este pasado domingo.