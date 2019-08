Ganan Bravos en casa

Vuelve el amor a la camiseta y el amor al rey de los deportes en esta ciudad, al tenerse completamente lleno el graderío en el estadio municipal de esta ciudad, al presentarse el último juego de playoffs de la Liga del Norte de Coahuila entre los equipos Carboneros de Nava y los superlíderes Bravos de Sabinas, ganado estos últimos la serie, por pizarra de nueve carreras a dos de los Carboneros.Cabe mencionar que pese a ya tener asegurado el marcador 8-1, los Bravos de Sabinas hicieron el último relevo de los playoffs en la parte alta de la octava entrada, relevando Adrián “Chino” Méndez a Wanel Vázquez en la loma de los disparos, para tener mas seguro y amarrado el resultado, al anotar la primer carrera Dario Mendoza de los Carboneros.Wanel Vázquez de los Bravos de Sabinas se fue de la loma de los trallazos ponchando a seis, aceptando seis imparables y una carrera en siete entradas y un tercio, por lo que la ovación del respetable no se hizo esperar a su salida del diamante, al dejar los cartones Bravos 8-1 Carboneros.Una excelente labor en el montículo realizó Adrián “Chino” Méndez, cerrando sin mayores contratiempos la entrada, para en la parte baja su escuadra lograra rematar con una carrera mas ante los Carboneros (Bravos 9-1 Carboneros).Ya en la parte alta de la novena entrada Alejandro Ramírez fue el abridor por parte de los Bravos, lográndose embasar Daniel Medrano -bateador emergente por los Carboneros-, forzando a David Rangel a que fuera puesto out en la segunda almohadilla.Cuando se encontraba al bat por Carboneros Gustavo Córdova (3-1) quien da una línea que pega en la humanidad del pitcher que al recogerla y enviar a primera base Rubén Ávila, Daniel Medrano corrió a segunda, luego tercera y finalmente a home, sacando la segunda carrera por los Carboneros.El pitcher de los Bravos Alejandro Ramírez tuvo que ser asistido al pegarle la pelota en su mano, saliendo del diamante para que lo relevara Armando Huerta, cuando la pizarra se encontraba en la novena entrada de la parte alta 9-2 a favor de los Bravos -y con un out en la pizarra-, marcador que se mantuvo hasta el cierre de la novena entrada.