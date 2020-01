Ganan mercados ante mediación Irán-EU

Ciudad de México.- Los índices en Europa y América cerraron al alza, luego de que el mandatario Donald Trump dijera que podría no responder militarmente al ataque iraní, pero sí impuso sanciones económicas al país de Medio Oriente.



El S&P/BMV IPC ganó por primera vez en la semana, al subir 0.71%, a 44 mil 470.91 enteros, impulsado por los títulos de Banorte y Grupo México.



Las acciones de Banorte (GFNORTEO) avanzaron 1.78%, a 108.78 pesos, y Grupo México (GMEXICOB) ganaron 2.68%, a 54.36 pesos.



El Presidente de Estados Unidos emitió un discurso este miércoles, donde informó que no hubo víctimas estadounidenses en el ataque a las bases militares en Irak y que su contraparte iraní buscaba mermar las tensiones.



Los índices de Nueva York mostraron ganancias moderadas, donde el Nasdaq se benefició con un alza de 0.67%, el Dow Jones de 0.56% y el Standard & Poor's de 0.49 por ciento.



En Europa se dieron a conocer cifras de órdenes de fábrica en Alemania, las cuales tuvieron una inesperada caída mensual de 1.3% en noviembre, no obstante, la confianza económica de la zona euro subió por encima de lo esperado.



Los índices tuvieron diferentes niveles de ganancias, entre marginales y moderadas.



El DAX de Alemania ganó 0.71%, el Euro Stoxx 50 avanzó 0.35%, el CAC 40 de Francia 0.31% y el FTSE 100 de Londres 0.01 por ciento.



Asia cerró a la baja arrastrada por las reacciones de los mercados al ataque a bases militares en Irak; el Nikkei de Japón cedió 1.57% y el Hang Seng de China 0.83 por ciento.