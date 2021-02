‘Gané la pelea, fue muy dura, la más dura de mi vida’: Toño Mauri

Escuchar Nota

“Ha sido algo muy fuerte, pero hoy puedo decir que sí gané la pelea, fue muy dura, la más dura de mi vida, pero ya me voy a mi casa a ver a mis hijos y a mi esposa, a mi familia, estoy muy feliz”, dijo el actor al ser entrevistado por personal de la Universidad de Florida.

“Yo llegué aquí después de estar en Miami en el hospital 6 meses... estuve tres meses en coma, me pasó todo, lo que me dijeron que podía pasar pasó, le dijeron a mi familia que yo ya... no había nada qué hacer y al día siguiente me recuperaba y los doctores se extrañaron”, relató con la voz entrecortada.

“Así fui paso a paso hasta que llegó el momento que mis pulmones ya no funcionaban y surgió por parte del hospital y un grupo de asesores que estaba este lugar y que podía yo venir a intentar y esa fue mi llegada aquí. Fue la última oportunidad que tenía, conocí al doctor Pelaez, a Machuca y al equipo de los dos, me atendieron de maravilla siempre con mucho cariño, siempre también fueron muy sinceros conmigo y juntos pasamos este trasplante”.

“Quiero que la gente sepa que es una opción que hoy es válida, estoy muy agradecido con el donante porque esta persona que me donó sus pulmones, también donó el hígado, los riñones, le dio vida a otras personas y eso nos crea conciencia de donar, de que sea la posibilidad de nosotros salvemos esas vidas, estoy muy agradecido, no sé quién es pero seguramente es un ángel, seguro.”

“Quiero transmitirle a la gente que se cuide, que esto no es un juego, esto es de verdad y acaba con todo, que cuide a su familia porque los que más sufren son la familia y sufren mucho, entonces hay que pensar en todos y hay que cuidarnos y hay que seguir las indicaciones que nos den, usar el cubrebocas, cuidar de no ir a lugares de mucha gente, todo lo que nos están pidiendo que hagamos, es muy importante porque yo no salí y me cuidé y me dio entonces también tenemos que poner interés y obedecer para cuidarnos para cuidar a nuestra familia”.

“Yo le pedí que si era su decisión la que fuera yo lo aceptaba pero que quería ver a mis hijos crecer y quería vivir y para mí Dios fue mi fuerza y lo sentí. Le pedí que me tomara de la mano y sentí cómo me tomaba y me acompañaba y es lo más grande que me ha pasado, sentir a Dios”.

“Me doy cuenta de las cosas que son importantes, perdemos el tiempo en muchas tonterías le quitamos el valor a otras y esto me ha servido para darme cuenta que lo más importante para cualquier persona es su familia, los que siempre están y siempre te apoyan, los amigos, son cosas que se aprenden, yo voy a cambiar mi vida a partir de hoy y espero hacerlo bien, espero vivir cada día a lo máximo”.

“Definitivamente esto te cambia la vida completo, ahora veo todo diferente, veo todo de otra forma, todavía no camino y tengo que empezar de cero a caminar, a comer, a ir al baño, pero veo que poco a poco se puede y es conmigo mismo con el que tengo un compromiso primero de que si me ve bien ellos van a estar bien y lo voy a hacer para ayudar eso es lo más importante, ese es mi plan de vida de aquí adelante”.

“Llevo ocho meses que salí de casa a esto y nunca pensé que fuera a durar tanto tiempo”, comentóal abandonar eluego de luchar contra las complicaciones que ecausó en su cuerpo.Reconocido por participar en telenovelas como “La malquerida”, Mauri dio positivo al coronavirus en junio del 2020 junto con otros miembros de su familia. Su estado fue empeorando hasta que fue hospitalizado y, como consecuencia de su estado, fue sometido a un doble trasplante de pulmón a mediados de diciembre.En entrevista con el centro de salud de la Universidad de Florida (University of Florida Health), Mauri relató la travesía desde su contagio hasta la salida del hospital el pasado viernes.Mauri también se mostró agradecido con la persona que hizo posible su trasplante; aunque señaló que no conocen al donador, esta experiencia lo lleva a ver la importancia de la donación de órganos.En el audio compartido por la Universidad, Mauri comparte que lo primero que quería hacer al llegar a casa era abrazar a sus hijos y seguir adelante. Además, como undeltiene la convicción de compartir el mensaje del cuidado pues todavía no termina la pandemia.El actor de telenovelas como “Pasión” y "El privilegio de amar” señaló que Dios lo motivó a seguir luchando durante estos meses además de ser su fortaleza. Mauri compartió que sintió su presencia muy cerca.quiere ayudar a los demás compartiendo su mensaje y esperando que el público lo vea como un ejemplo y no pasen por lo que él pasó, en ese sentido comparte un poco de su proceso de sanación el cual tomará todavía tiempo.