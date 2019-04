‘Gané seguidores por mi ingenio, no por mi cuerpo’: Yanet García

La atractiva conductora Yanet García siempre da de qué hablar, y es que en esta ocasión dirigió un mensaje a sus seguidores en Instagram.Su cuenta en dicha red social tiene más de 9.8 millones de seguidores y la sensual presentadora de 28 años de edad respondió a las críticas sobre sus números en dicha red social."Si yo pude llegar a esos seguidores de una manera real, ustedes también pueden. Solamente no se desesperen. Ya sé que van a decir que es por mi cuerpo… pero no se trata de eso”, alegó Yanet.La conductora regia alegó que no se trata de ofrecer un cuerpo bonito, sino que ha ganado a sus seguidores “poco a poco”, aunque reconoce que existen mujeres más guapas y “con mejor cuerpo”, pero que no tienen tantos seguidores como ellaYanet aseguró que ha ganado a sus seguidores gracias a su creatividad, ya que ofrece diversidad de contenidos a través de sus redes sociales. Alegó que siempre trata de “ingeniárselas” para ofrecer nuevas cosas.En su cuenta de oficial de Twitter, la presentadora tiene poco más de un millón de seguidores, en tanto que en Facebook su perfil le gusta a más de 2 millones 400 mil personas.Con información de Tribuna.