¡Ganó Marjorie De Sousa! Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo

“Díganle a la señora que no se preocupe, que no se preocupe, que su cheque mensual le llegará sin falta. Todo era un tema económico. Matías siempre fue y será un cheque al portador”, señaló Patricia.

“Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías”, escribió.

“No puedo entender la desfachatez, descaro, la falta de moral y falta de amor hacia Matías, donde giran un comunicado de prensa notificando que había un proceso abierto desde en enero sobre una demanda para quitarme la patria potestad”, dijo.

“Le tiene que dar vergüenza decirlo, disfrazan el comunicado, es una demanda que tiene ya como 7-8 meses. Quiero que me diga cuáles son las razones por las que no puedo compartir o tener una vida saludable con mi hijo”, agregó.

“Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión”, compartió.

“¿Para qué yo quiero la patria potestad de mi hijo si no me sirve de nada, hoy la tengo y solo me sirve para pagar pensión, pagar pensión, pagar pensión, soy una chequera”, dijo.

