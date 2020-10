Garantiza AMLO recursos a deportistas

Escuchar Nota

"Aprovecho para decirles a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos, que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios.

Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento, ese beneficio lo van a seguir recibiendo, los deportistas", expuso López Obrador.

"Los fondos o fideicomisos que tienen que ver con investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al Conacyt, (...) van a seguir recibiendo sus apoyos".

A partir de que un deportista de alto rendimiento, un escritor, es una gente mayor que lo requiere de tutela no a que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado, es entrega directa y con independencia completa y absoluta, eso es todo", añadió.

"Había falta de transparencia en el manejo de estos fondos, eran o son más de 100 fideicomisos de todo tipo fuera de control completamente.

"Para decirlo con mucha claridad queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte, no, tan nos importa el deporte, la cultura y la ciencia que queremos que no haya corrupción", apuntó.

