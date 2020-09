Garantiza Javier May continuidad de todos los programas de Bienestar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Javier May Rodríguez se estrenó este sábado como titular de la Secretaría de Bienestar en la conferencia de prensa vespertina de Palacio Nacional, luego de que María Luisa Albores fue nombrada nueva encargada de la política ambiental del país.



En su intervención, el tabasqueño aseguró la continuidad de todos los programas sociales para adultos mayores, discapacitados, madres trabajadoras y sembradores.



Destacó que el presupuesto está garantizado para lo que resta del año y no habrá cambios bruscos al interior de la dependencia.



“Todos los programas que se albergan, que acompañamos, todos están funcionando, hay un excelente equipo; en el tema de adultos mayores, tema de discapacidad, de niñas y niños de madres trabajadoras y el tema de Sembrando Vida, todo va marchando como está programado”, expresó.



Javier May Rodríguez agregó que no desaparece la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, que él ocupaba, por lo que está a la espera de “una propuesta para que se incorpore y pueda darle continuidad a los trabajos que están programados”.



Con información de Excelsior